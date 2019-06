El seleccionado de fútbol de Brasil, anfitrión y con la baja sensible de su máxima estrella, el delantero Neymar, se medirá es viernes con Bolivia en el partido que abrirá la 46ta edición de la Copa América de fútbol. El encuentro del grupo A se jugará desde las 21.30 en el estadio Morumbí, de San Pablo, y contará con una terna arbitral argentina: Néstor Pitana, de juez principal, y Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, como asistentes.

Tan cierto es el golpe que significó la baja de Neymar (se lesionó los ligamentos del tobillo derecho en un partido de preparación ante Qatar) como el favoritismo de Brasil, que siempre que organizó la Copa América salió campeón: 1919, 1942, 1949 y la última en 1989, hace 30 años.



A pesar de los fracasos recientes en los Mundiales, con el recuerdo persistente de lo sucedido no ya en Rusia 2018 (eliminado en cuartos) sino en su propio torneo de 2014 (1-7 con Alemania en semifinales), el plantel de Tité tiene potencial suficiente como para ir por la corona.



La "canarinha" suma ocho títulos continentales, el último en 2007, y ahora apelará a nombres como los de Phillipe Coutinho, Fernandinho, Casemiro, Dani Alves, Arthur (que está golpeado y al que el entrenador espera para el segundo cotejo) y Firmino para sumar su novena estrella sudamericana.



Enfrente, en este apertura del campeonato, estará Bolivia, sin rumbo desde hace varios años: con un único título en su historia (1963), su herramienta de mañana será "jugar con la desesperación" del local en la medida que no alcance el gol, como dijo el arquero Carlos Lampe (ex Boca Juniors) a la agencia española EFE.



Bolivia también tuvo problemas con las lesiones. El DT, Eduardo Villegas, debió llamar de urgencia a Ramiro Vaca en lugar de Rodrigo Ramallo, uno de sus mejores valores, que tuvo un esguince severo en el tobillo izquierdo.



El grupo A lo completan Perú y Venezuela (se medirán el sábado a partir de las 16 hora argentina) y con el partido entre Brasil y Bolivia se estrenará también el VAR (asistencia de video para el árbitro), presente por primera vez en la historia de la Copa América, después de los que se organizan en el marco de los Juegos Olímpicos el torneo de selecciones más antiguo del mundo.



BRASIL: Alisson; Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Allan o Fernandinho, Coutinho; Neres, Richarlison, Firmino. DT: Tité.

BOLIVIA: Lampe; Bejarano, Haquin, Jusino, Bejarano; Justiniano, Saucedo, Castro, Chumacero, Saavedra; Moreno Martins. DT: Eduardo Villegas.



Estadio: Morumbí, de San Pablo. Arbitro: Néstor Pitana (Argentina). Hora: 21.30.