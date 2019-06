Su historia de vida dice que creció en un hogar monoparental por la temprana muerte de su padre. No terminó el colegio y comenzó a trabajar como fotógrafo de eventos. De joven, ya tenía un hobby: bailar. Y así fue como cada febrero dijo presente en las comparsas del carnaval de Santa Rosa del Conlara, una ciudad en el límite con la provincia de Córdoba y con casi once mil habitantes. Si el resto del año acaparaba burlas por su condición, en los bailes recogía los mayores aplausos.

Años más tarde inició su carrera política y llegó a concejal. Tuvo la satisfacción de que su madre lo viera en el cargo antes de morir. Conocida como “la Negra Vilchez”, se hacía llamar “Mai María” y era “bruja”. Muñoz era concejal por la minoría cuando ella murió. Hace dos años revalidó su banca y derrotó a la lista de la UCR, que gobierna la ciudad. Eso lo catapultó a la candidatura a intendente.

Enfrente tendrá a Marta Ponce de Postiguillo, la esposa del actual jefe comunal, el radical Miguel Postiguillo. Alberto Rodríguez Saá acompañó a Muñoz en la presentación de candidatos del distrito. En ese acto, “Carpincho” reclamó cloacas. “Tenemos que ser un municipio con las puertas abiertas para abrazar a todos los vecinos de Santa Rosa y en especial a los más vulnerables”, agregó. Además, consideró que “lo que las gestiones anteriores han hecho y está bien, hay que cuidarlo, hay que seguir, hay que mejorarlo, no hay que destruir”, porque “nosotros venimos a construir, no a destruir”. Y agradeció “por permitirme estar acá, por incluirme y por no excluirme, por no discriminarme”.