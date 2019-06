Ya no hay misterios en la formación titular de la Selección argentina para el debut ante Colombia en la Copa América de Brasil, desde las 19 en Salvador de Bahía. El técnico Lionel Scaloni confirmó el equipo con Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Rodríguez, Paredes, Lo Celso, Di María; Messi, Agüero. "Tengo jugadores muy versátiles y podemos jugar con varios sistemas tácticos", adelantó el entrenador, quien sobre el astro rosarino aseguró que "nació para jugar al fútbol y para ganar". Antes de concluir la conferencia de prensa, el seleccionador habló sobre la lesión de Esteban Andrada (ver aparte), que margina de la competencia al arquero de Boca: “Estamos muy tristes por lo que le pasó. Además de ser un gran chico, teníamos grandes esperanzas puestas en él”.

La Selección pone en marcha en el estadio Fonte Nova su desafío de ganar la Copa América, un trofeo que no consigue hace 26 años. El primer encuentro no será tarea sencilla frente a la nueva Colombia del portugués Carlos Queiroz, también en fase de reconstrucción luego de más de seis años de la era José Pekerman. Ambas escuadras forman parte del Grupo B, que completan Paraguay y Qatar. "En un certamen así, no hay rival fácil. Colombia tiene cosas muy buenas y tomaremos nuestros recaudos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Somos un equipo en el cual todos tienen que trabajar. Desde el primero hasta el último jugador sabe lo que tiene que hacer adentro de la cancha", señaló Scaloni, quien tendrá su debut absoluto como DT en una competencia oficial, ya que no dirigió clubes, pero aun así se aferra a llevar sobre sus espaldas la responsabilidad de recuperar la jerarquía perdida con nuevas caras. "El objetivo es que este grupo haga una gran Copa América. No hablo del resultado final sino de que la sensación de todos sea que progresamos, que dejamos algo importante. Quiero que la gente se sienta identificada con este equipo", concluyó Scaloni.

A su lado, el defensor Nicolás Tagliafico expresó: "Estoy muy feliz de estar acá. Nosotros pensamos en hacer el mejor partido posible. Estamos tranquilos y tenemos muchas ganas". Asimismo, el jugador que milita en el Ajax de Holanda consideró: "Un equipo se arma desde la defensa, eso es fundamental en un torneo como éste. Nosotros sabemos la categoría de jugadores que tenemos de mitad de cancha para adelante”. Por último, Tagliafico se refirió al capitán argentino: "Me impresiona el deseo de Messi de querer seguir estando. Lo veo muy bien, con muchas ganas, siempre haciendo lo mejor. Es uno más de nosotros, estoy muy feliz de tener la posibilidad de compartir plantel con él”.

Llegó el día del esperado debut del mejor futbolista del mundo en Salvador de Bahía. Para la Argentina, la "Misión Copa América" es triple: ganar un trofeo que se escapa desde Ecuador 1993, desterrar la amargura del Mundial 2018 al marcharse de Rusia en los octavos de final y darle a Messi un título que se le niega con la Selección mayor. "Para nosotros la Copa América es un Mundial. No somos candidatos como otras veces, estamos pasando por un proceso de recambio; para muchos es la primera competición oficial, pero eso no quita que Argentina vaya a buscar el título. Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la Selección o intentarlo todas las veces posibles", afirmó Messi, que en Brasil tendrá su novena oportunidad de alcanzar la cima.