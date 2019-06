Con un dominio absoluto, más allá de la formación alternativa, Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, apabulló 52-10 a Sunwolves, en el último partido de la fase regular disputado en el estadio de Vélez. El equipo argentino marcó seis tries, dos de Sebastián Cancelliere, Santiago Carreras, Ramiro Montoya, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni y Javier Ortega Desio, y contó además con try penal a favor. Jaguares deberá esperar rival para los cuartos de final, al que recibirá el próximo viernes 21 en Liniers, y tiene chances que -de ganar- de poder definir las semifinales también de local. Esta fue la mejor temporada regular de Jaguares desde que disputa el Súper Rugby, desde hace cuatro años, ya que lideró con holgura la Conferencia Sudafricana.

Fiel al estilo de juego que está demostrando en este 2019, Jaguares salió decidido a llevarse por delante a los hombres del equipo japonés, y a los 10 minutos Santiago Carreras apoyó el primer try que convirtió Miotti, para el 7-0 parcial. Debido a que la formación presentada por Jaguares ante Sunwolves, no tuvo continuidad en su totalidad durante la temporada, es que la visita logró plantear un juego parejo, con mucha marca.

Un descuido de los segundas líneas, le posibilitó a Sunwolves quebrar y en una jugada personal de Van den Heever, quien utilizó el pie y fue favorecido por el pique, el conjunto japonés llegó a su primer try.

Un peligroso ataque de Sunwolves terminó con una gran intercepción de Cancelliere -ante un previsible pase de Nathan Vella a Hosea Saumaki- para escaparse solo al ingoal y aumentar las diferencias. El tackle no le estuvo funcionando tal lo planeado a Jaguares y tuvo sus líneas muy separadas algo que le dio algo de chance a los hombres del equipo nipón. Así fue como a los 37 Sunwolves llegó a su segundo try, con una muy buena penetración del fullback Masirewa, pero Jaguares estiró nuevamente diferencias con un try penal para el 21-10.

Los primeros 10 minutos del complemento fueron aprovechados al máximo por Jaguares, que tenía la ventaja numérica por la amonestación de Josh Timu al finalizar la etapa inicial. A los dos minutos, tras ganar un line y hacerse fuerte desde el maul, Montoya se desprendió y logró apoyar un nuevo try para el equipo de Gonzalo Quesada. Los cambios le dieron oxígeno a los argentinos y llegaron los tries como catarata, primero con Mallia, luego de una gran corrida de Petti, y casi enseguida el que apoyó en el ingoal japonés fue Moroni. Jaguares casi no dejó cruzar la mitad de cancha a Sunwolves y el predominio fue absoluto, incluso con algunos errores rápidamente subsanados debido a la buena recomposición de sus líneas.

Una nueva pelota interceptada la dio a Cancelliere su segundo try de la noche, con Jaguares jugando un rugby de alto vuelo que lo posiciona de buena manera para los playoffs.