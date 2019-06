El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el oficialismo aspira a consensuar listas de candidatos en todo el país y que apelará a las PASO cuando no lo consiga. “En todas las provincias vamos a intentar que haya un consenso en términos de las listas. Si no lo logramos, las PASO son una buena instancia para dirimir quiénes son los mejores representantes de Juntos para el Cambio en la elección general”, declaró en Misiones, donde inauguró 14 casillas del centro de frontera en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación, en Paraguay. Sobre la decisión de potenciales aliados de presentar la denominada boleta corta, consideró que son “decisiones autónomas de partidos con raigambre provincial” y “hay que respetarlo independientemente que pueda favorecer o no al oficialismo”.