El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, y el titular de la seccional Rosario, Antonio Donello, revelaron que el sector registra hoy 20 mil trabajadores suspendidos en el país, de los cuales 1.000 corresponden a esta regional, empleados en pymes en su mayoría. Además, denunciaron que los empresarios del sector retienen aportes previsionales y descalzan el financiamiento de la obra social: "La UOM tiene en la calle 1.200 millones de pesos y no los puede cobrar", revelaron.

La industria decreció al 61,6 por ciento de su capacidad en abril. Según datos del Indec hubo una nueva caída interanual en la utilización del potencial de producción. La utilización de la capacidad instalada bajó al 61,6 por ciento en abril, frente al 67,6 por ciento de igual mes del año pasado, en línea con una caída del 8,8 por ciento en la actividad, según informó el instituto de estadísticas nacional.

Estos datos cayeron como una bomba en el gremio metalúrgico (UOM), y este jueves, durante una visita a la seccional Rosario, el secretario nacional de los metalúrgicos, Antonio Caló, le puso números propios al derrumbe de este sector de la economía: "Sin industria no hay país y acá las cierran todos los días pymes, la UOM perdió en 4 años casi 60 mil trabajadores, ahora tenemos 20 mil suspendidos que no sabemos si se van retomar en poco tiempo", marcó el gremialista durante un encuentro de delegados que se desarrolló en el cámping sindical de Soldini, con la presencia de candidatos del frente Juntos. "Las pymes son de lo más comprometido porque no pueden competir, y la UOM se nutre de 22 mil pymes", agregó.

Donello fijó su preocupación en el rumbo de la política económica. "No hay señales de que vaya a cambiar, los costos fijos siguen aumentando, el consumo decae y entonces se produce menos y menos mano de obra se necesita. La importación sigue abierta. Puma cerró una planta porque le conviene importar zapatillas. Y así prevalece la idea de que el trabajador es un costo, no una inversión", describió el dirigente del gremio metalúrgico.

Para Donello, la ecuación del modelo es tajante: "Quieren una Argentina para 10 millones de habitantes, y los otros 30 millones sobramos. Es un país para la patria financiera, la minería, empresas de energía y los grandes exportadores de cereales. ¿Qué piensan hacer con el resto que quedamos afuera?", inquirió por radio Sí 98.9.

El titular de la UOM Rosario dejó en suspenso la posibilidad de madurar una medida de fuerza si el panorama se complica más aún. "La situación es crítica, y costará mucho llegar a fin de año", cerró.