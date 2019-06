ellibro

LA ECONOMIA OLIGARQUICA DE MACRI

Bruno Susani Editorial Ciccus

A fines de 2019, luego de cuatro años de mandato de Mauricio Macri, la Argentina quedará desprestigiada, endeudada y empobrecida. El Producto Interno Bruto será un 5 por ciento inferior al de 2015, y teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, el PIB per cápita habrá disminuido el 10 por ciento; medido en dólares corrientes, estará por debajo de la mitad comparado con el de diez años atrás. El desempleo oficial alcanzará a dos millones de personas, un nivel superior al de 2006. En 2018 la tasa de inflación de los precios minoristas alcanzó niveles desconocidos desde 1991 y el déficit de la balanza de pagos constituye un récord histórico en dólares constantes. “La brutalidad de la política económica aplicada, así como la soberbia y la arrogancia de sus diseñadores conducidos por Macri desgarraron la estructura económica y llevaron al país a la crisis más grave desde 2001”, afirma el autor que dedica el libro a analizar el impacto que generó el macrismo en la economía.

elacertijo

Juan, Ricardo y Lucas cenan durante tres días una hamburguesa cada uno. Para ello disponen de una plancha en la que caben sólo 2 hamburguesas. Cada lado de la hamburguesa tarda 3 minutos en hacerse. El primer y el segundo día cocinan Juan y Ricardo y ambos invierten 12 minutos en hacer las tres hamburguesas. Ponen dos hamburguesas en la plancha y las hacen por los dos lados, total 6 minutos. Luego ponen la tercera hamburguesa y la hacen por los dos lados, con lo que tardan 6 minutos más. Total 12 minutos. Al tercer día cocina Camilo y sólo tarda 9 minutos en hacer las 3 hamburguesas.

¿Cómo puede lograrlo?`

eldato

Facebook ha anunciado el lanzamiento de una nueva aplicación que paga dinero a los usuarios a cambio de acceder a sus datos, después de que en enero la empresa se viese obligada a cerrar otro servicio que hacía esa misma función al desatarse una polémica por su uso por parte de menores de edad. En este caso, la compañía asegura que limitará el acceso a este programa a mayores de edad. Así, sólo cuatro meses después de retirar del mercado Facebook Research, la empresa que dirige Mark Zuckerberg anunció un nuevo producto con el mismo objetivo: compilar información sobre las características de los usuarios y qué tipo de actividades llevan a cabo en sus teléfonos móviles. La aplicación se llamará Study from Facebook (Estudio de Facebook), es voluntaria como su predecesora, y la compañía pagará dinero a los usuarios para incentivar su participación, aunque no especificó qué cantidad.

laposta

En medio de una grave crisis hiperinflacionaria, el Banco Central de Venezuela anunció la semana pasada la emisión de tres nuevos billetes de 10.000 (1,6 dólares), 20.000 (3,2 dólares) y 50.000 bolívares (8,1 dólares). Las denominaciones llegan, según el instituto emisor con el objeto de “hacer más eficiente el sistema de pagos y facilitar las transacciones comerciales”. A finales de mayo, la autoridad monetaria emitió su primer reporte de las finanzas venezolanas tras cinco años, ubicando la inflación de 2018 en el 130.000 por ciento. Esa tasa, sin embargo, se ubica muy por debajo de la que ofrece la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, que la sitúa por encima del millón por ciento.

diálogo

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, compartió el miércoles un panel en el precoloquio de IDEA con el economista Guillermo Nielsen, integrante de los equipos técnicos del candidato presidencial Alberto Fernández. Al comienzo de la charla Lopetegui aseguró que “no hay manera de ser funcionario público si no sos optimista porque sino la tendencia a tirarte por la ventana es muy alta”. La respuesta de Nielsen lo dejó sin palabras: “Esperá a que termines. Ahí viene Comodoro Py”.

tecno

Los juegos representan ya el 33 por ciento de todas las descargas de aplicaciones en teléfonos móviles, ocupan un 10 por ciento de la cantidad de tiempo dedicado al teléfono en general, y el 74 por ciento del consumo en las tiendas virtuales de aplicaciones. Son algunas de las conclusiones del estudio State of mobile Games: Robust Growth in 2019 & Beyond, elaborado por App Annie, la gran referencia en la materia que proyecta que la opción de los videojuegos a través del móvil supondrá el 60 por ciento del mercado en 2019 a nivel mundial. Lo atribuye a fenómenos como Fortnite y PUBG –el videojuego más recaudador del momento con 146 millones de dólares en ingresos mensuales–, a la dinámica de jugadores múltiples conectados en la red, y a la explosión de juegos casuales para aquellos usuarios que no se consideran gamers, pero que igual gustan de una distracción menos adictiva en apariencia.

Respuesta: Pone 2 hamburguesas en la plancha: 3 minutos. Luego da vuelta una y saca la otra, poniendo la tercera en su lugar: 6 minutos. Ya hay una hecha, y ahora pone por la otra cara las otras dos: 9 minutos.