Estelares presentará Las Lunas el próximo 7 de septiembre en el Gran Rex (las entradas ya están a la venta a través de Ticketek), ante el que Moretti no duda en sacarse el sombrero: “Es EL teatro de Buenos Aires, donde Charly García era Dios, y no es un dato menor, al menos para mí.”

—A esta altura ya tienen un cuerpo de obra importante. ¿Qué tipo de narrativas aparecen o les interesan a la hora de armar el show?

—Esta vez por primera vez hicimos fotos con Andy Cherniavsky, buscamos hacernos cargo de un lugar, de hacer esto un poquito mejor, hacer un buen espectáculo escénico. Porque las canciones están, pero cómo armarlo para el Gran Rex... Si me decís “Manuel, ¿me escribís una canción de este tipo, con este color?, y en dos o tres días te la traigo. Ahora me decís “Armate una puesta de escena para el Gran Rex” y no lo sé hacer, estoy formado en Bellas Artes, en artes plásticas, pero no es fácil. Y es la primera vez que queremos pedir que nos den una mano. Yo quiero que el escenario esté a la altura del repertorio, porque yo creo de verdad que el repertorio sí está “a la altura” de nosotros. No sé si las puestas en escena, como algunos videos, lo estuvieron. El Gran Rex anterior me gustó, lo hicimos con unas proyecciones que estuvieron muy bien. Pero hemos sido medio malos en la imagen... no sé si malos, pero medio colgados. Hace unos años medio que me chupaba un huevo todo eso. Y unos cuantos me han dicho “Basta de que te chupe un huevo todo eso”. Y tienen razón.