Acompañado por intelectuales, dirigentes políticos y empresarios Pyme, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerró ayer el foro Hablemos de Ideas con un fuerte discurso contra la política social y económica de Cambiemos, y una fuerte reivindicación del pensamiento intelectual político. "Nuestros mejores años en la política fueron los que debatíamos, discutíamos y contraponíamos ideas, porque de todo eso salía algo superador", enfatizó Fernández. "Hace falta que los que piensan la política sean capaces de unirse en un espacio común para confrontar, debatir y buscar un proyecto superador. No solamente deben escribirlo, deben hacerlo", remarcó.

Entre cámaras, aplausos y flashes, y en una sala llena de espectadores, el ex jefe de Gabinete llegó a las 13.30 al Auditorio Central de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). "Es un día complicado para mi también, tuve que dedicarle la mañana a mi perro (Dylan) que anoche se embarró todo y lo llevé a bañar. Tenía reuniones e iba saltando entre el perro y los políticos", explicó entre risas.

"Nosotros tenemos que sacarles las penas a los argentinos y mostrarles que hay otro horizonte de proyección, que no es verdad que nuestra suerte nos condenó a vivir este presente", manifestó Fernández, sentado en el escenario junto a representantes de distintos colectivos de intelectuales, como el Grupo Callao, Espacio Atahualpa, Grupo Fragata, Centro de Formación y Pensamiento Génera, Usina de Pensamiento, entre otros. "Hay otra Argentina que podamos construir con mayor igualdad, donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse".

"Tenemos uno de cada dos chicos pobres, y ese pobre está creciendo en un contexto que lo va a dejar marginado de la sociedad de futuro. Las sociedades ricas en el mundo son las que promueven la inteligencia. Cuando generan ciencia, tecnología, cuando impulsan el pensamiento, la inteligencia y la investigación", dijo mientras lo miraban Dora Barrancos (socióloga y ex directora del Conicet), Carolina Mera (decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA) y el ex ministro de Educación Daniel Filmus, entre otros, desde la primera fila. "¿Por qué Finlandia, que por momentos tiene seis horas de luz al día, tiene la fortaleza que hoy tiene. Porque han desarrollado la ciencia la tecnología y la inteligencia, por eso lo hicieron", remarcó.

"Estas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Ahí lo tienen a esos energúmenos discutiendo si voy a hacer a la Justicia dependiente del Poder Ejecutivo y esas estupideces que dicen. Hace 35 años que doy clases de derecho en la Universidad de Buenos Aires y se piensan que voy a borrar con el codo todo lo que enseñé". "No tienen cara, no tienen verguenza. Yo tengo vergüenza y por eso no voy a vivir en un país donde uno de cada dos chicos es pobre". Sobre los votantes arrepentidos de Macri explicó que son "argentinos de bien que confiaron y los defraudaron, no son unos idiotas, como algunos compañeros por ahí andan diciendo. Es gente que fue estafada por un Presidente".

Apenas quince minutos le alcanzaron al compañero de fórmula de Cristina Kirchner para asegurar que, en caso de gobernar a partir del 10 de diciembre de este año, va a "terminar con la pobreza de verdad, porque tenemos un mandato moral, porque nadie que se llame peronista puede vivir tranquilo sabiendo que hay un pobre en la Argentina". "La disputa que hoy tenemos es entre los que se animan a seguir creyendo que hay una Argentina con futuro y con una pobreza de esta magnitud, y los que creemos todo lo contrario, que para tener futuro hay que darle a cada chico un lugar de estudio, a cada adulto un lugar de trabajo, sacar de la pobreza a los que están en la pobreza, darle a los viejos una jubilación digna y la salud que merecen", cerró Fernández.

Durante toda la mañana de ayer, previo al cierre de Fernández, se desarrollaron en la UMET distintas charlas sobre las elecciones, la economía política, el feminismo, la ciencia y el trabajo en estos tiempos. La actividad fue organizada por el espacio de pensamiento crítico Agenda Argentina, a la que asistieron alrededor de mil participantes.

El cierre institucional por parte de los organizadores estuvo a cargo de Martín Navarro, Paula Lenguita y Nahuel Sosa, quienes llamaron a continuar los esfuerzos por la unidad. “No tenemos que maltratar a quien piensa distinto. Tenemos que disputar el sentido común”, afirmó Navarro. Lenguita, por su parte, sostuvo: “Agenda Argentina es una iniciativa que se propone elaborar políticas públicas y de gobierno”. Finalmente, Sosa concluyó: “Tenemos que aportar a llenar de contenido el nuevo contrato social, hay que convencer a los y las votantes de Cambiemos que están desilusionados”.

Informe: Antonio Riccobene