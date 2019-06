”Quienes están pasando por arriba de la Constitución son ellos en este momento”, alertó ayer Raúl Zaffaroni. El ex juez de la Corte Suprema salió al cruce de las versiones que instalaron el gobierno y los grandes medios acerca de que él y por lo tanto el kirchnerismo están propiciando una “disolución de la justicia”.

“Nadie ha propuesto salirse del marco constitucional”, aclaró el magistrado a partir de la polémica que medios oficialistas intentaron instalar por sus dichos sobre la necesidad de revisar el funcionamiento de la justicia de Cambiemos y, entre otras cosas, algunas de las causas en las que se investigan funcionarios del anterior gobierno. “Revisar habrá que revisarlo dentro de los términos constitucionales. Quienes están pasando por arriba de la Constitución son ellos en este momento, en la circunstancia de que se manipulen prisiones preventivas extorsivamente para obtener declaraciones de supuestos arrepentidos. Todo eso es violatorio de la Constitución, que dice claramente que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, recordó el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ser entrevistado por Eduardo Aliverti.

“Es un aquelarre lo que está pasando dentro de la justicia, no había pasado nunca de esta manera. Persecución por el contenido de las sentencias es la primera vez que sucede”, advirtió el ex juez de la Corte Suprema. La justicia es “manipulada a través del Consejo de la Magistratura, asustando a los jueces, amenazando, y no me refiero sólo al caso de (Alejo) Ramos Padilla, están los jueces del trabajo, que son jueces históricos de ese fuero, no gente que nombró ‘K’ ni mucho menos”, reflexionó.

“Eso y otras cosas que están pasando: trasladar jueces por decreto, llevarse un juez de un fuero al otro por vía de decreto y hacer toda una articulación para ir armando cámaras o tribunales a gusto, eso sí es inconstitucional”, concluyó.