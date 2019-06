El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó esta tarde que desconocen los motivos que provocaron las fallas que derivaron en el apagón masivo en casi todo el país. El funcionario se trató de dar alguna explicación ocho horas de haberse producido el desperfecto que provoca que hasta este momento haya 43 por ciento de clientes sin suministro de energía eléctrica.

Lopetegui señaló que lo que pasó fue "anormal y extraordinario y no debe suceder es la cadena de sucesos posteriores", al tiempo que la hipótesis del ciberataque "no es de las principales" que manejan.

En conferencia de prensa desde el Ministerio de Hacienda junto al director de Transener, Carlos García Pereira, y al director de Cammesa, Jorge Ruíz Soto, el secretario de energía advirtió que "si hay responsables habrá sanciones".

De todas maneras, Ruíz Soto, indicó que "en 48 horas" habrá un primer informe de lo que pudo haber ocurrido para que se produjera el apagón, mientras que el secretario de Energía precisó que "las causas se van a saber en unos 15 días".

"A las 7:07 hubo una falla en el sistema de transporte de la zona Litoral, es algo que ocurre con asiduidad, pero lo que es anormal o extraordinario es lo que sucedió luego, que es la cadena de hechos posterior que causaron la desconexión total", precisó Lopetegui.

El funcionario sostuvo que "la desconexión total se produce automáticamente, cuando se detecta desequilibrios que podrían causar un daño mayor".

"No hubo ningún alerta, no hay posibilidad de que haya una alerta. No hay intervención humana. No tenemos más información en este momento. Existe en el marco regulatorio un protocolo para analizar las fallas. Las empresas tienen que presentar un informe, a partir de eso Cammesa, que hace el despacho de energía eléctrica va a analizarlo y vamos a saber por qué ocurrió este evento extraordinario", señaló Lopetegui.

Respecto a un ciberataque, el funcionario nacional remarcó que no descartan "ninguna posibilidad", pero estimó que esa hipótesis "no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando".

Por último, Lopetegui reveló que el presidente Mauricio Macri "está siguiendo minuto a minuto lo que ocurre" y que se mantiene "en contacto" con los funcionarios del área de Energía.