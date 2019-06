“El país sufre un modelo irresponsable e insustentable que lo único que garantizó en casi cuatro años fue la fuga de capitales. Las políticas neoliberales fracasaron”, advierte el crítico documento rubricado por 266 economistas heterodoxos reunidos en Economía Política para la Argentina (EPPA). La segunda declaración colectiva del nucleamiento que cuestiona la orientación del plan económico del Gobierno desde sus inicios pone el énfasis sobre la sustentabilidad del modelo así como sus consecuencias en el entramado productivo y el escenario socio laboral. “En menos de un año se perdieron 19.028 millones de dólares de las reservas, prácticamente la mitad de lo desembolsado por el FMI. Pérdidas que fueron orquestadas también desde el mismo organismo al haber tomado el control prácticamente de forma directa de las políticas monetarias y cambiarias”, señala el informe.

Desde la perspectiva de los economistas las autoridades del Banco Central y el Palacio de Hacienda exhiben un comportamiento “irresponsable que, obstinado en una liberalización financiera total, rifa las reservas internacionales argentinas, condenando a una situación cada vez más apremiada para quien deba coordinar la situación financiera de los años venideros”. El segundo documento de Economía Política Para la Argentina está firmado por economistas como Axel Kicillof, Mercedes Marcó del Pont, Débora Giorgi, Silvina Batakis, Arnaldo Bocco, Augusto Costa, Paula Español, Agustín D’Atellis, Roberto Feletti, Mercedes La Gioiosa, Pablo López, Felisa Miceli, Cecilia Nahón y Santiago Fraschina, entre otros.

En la declaración titulada “Las políticas neoliberales fracasaron en la estabilización de la economía y no tienen el objetivo de superar la recesión”, los economistas estimaron que la mochila que cargará el próximo Gobierno asciende a 160.000 millones de dólares. La cifra representa los vencimientos de capital e intereses previstos para quien asuma el próximo 10 de diciembre a lo largo de su mandato. La carga de la deuda externa representará cerca de 3 veces las reservas que exhibirá el Banco Central al terminar 2019.

“Frente a la ineficacia del Gobierno Nacional para frenar la inflación el tipo de cambio se vuelve a disparar y la receta sigue siendo la misma: Financiar la fuga de capitales. Con todos los indicadores económicos a la baja y la inflación que no deja de acelerarse, el tipo de cambio cada vez está más volátil por la incertidumbre que hay sobre la economía argentina”, sostiene el documento que advierte sobre el creciente poder del FMI en las decisiones de política económica del gobierno. “El apresurado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional confirmo las sospechas sobre la insolvencia del país: Argentina tenía problemas para cumplir con sus acreedores de manera tal que necesitó el mayor crédito stand by de la historia del organismo internacional”, indican los economistas que cuestionan la política de intervención del BCRA habilitada semanas atrás por el organismo multilateral para intentar contener las renovadas presiones cambiarias. “Autorizar la venta de dólares sin controles macroprudenciales en la cuenta capital parece no tener otro objetivo que intentar contener una posible suba del dólar hasta las elecciones”, expresan el Segundo Documento 2019 del EPPA.

Los economistas nucleados en EPPA también se refieren al fracaso de la política antiinflacionaria de Cambiemos. La inflación de mayo fue de 3,1 por ciento frente a abril y, en la comparación anual, la suba de precios al consumidor escaló a un record del 57,3 por ciento, el nivel más alto desde 1991. “Tal como se mencionó de forma previa, estos elevados niveles de inflación generan perjuicios en la generalidad de la economía pero afecta particularmente mucho más a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad”, sostiene el documento que cuestiona en duros términos las reformas impulsadas por el gobierno en materia de seguridad social.