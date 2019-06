El actor Adam Lambert, actual cantante de Queen, dijo que la idea de hacer una secuela de Bohemian Rhapsody no es viable para él. “¿Qué podría ser? ¿Una secuela? ¿Cómo funcionaría eso? No tiene sentido para mí, y no he escuchado nada al respecto”, aseguró. Así desmintió el rumor de continuidad de la biopic musical más taquillera de la historia.