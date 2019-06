Sin tiempo para lamentar el traspié en el debut ante Colombia, la Selección masculina se entrenó el domingo por la mañana en la ciudad brasileña de Salvador Bahía, y partió por la tarde en un vuelo chárter rumbo a Belo Horizonte, donde el miércoles (desde las 21.30) buscará sumar sus primeros puntos de la Copa América ante Paraguay, que firmó un sorpresivo empate 2-2 en su presentación ante Qatar, vigente campeón asiático, en el Grupo B.

Sin dar indicios sobre posibles modificaciones en el once inicial en los primeros 15 minutos de la práctica que estuvieron abiertos a la prensa, el entrenador Lionel Scaloni dispuso un ensayo con trabajos regenerativos para los que tuvieron minutos en la derrota del sábado y, para los que no, ejercicios en espacios reducidos de mucha intensidad bajo la atenta mirada del DT y sus ayudantes, Walter Samuel y Pablo Aimar.

La inclusión de variantes en el equipo titular por parte de Scaloni parece asegurada, aunque el estratega argentino evitó dar nombres propios tras el debut. Uno de los favoritos para dejar su lugar en el once es Angel Di María (PSG de Francia), apuntado por su bajo nivel y quien, además, fue reemplazado durante el entretiempo por Rodrigo De Paul (Udinese de Italia), uno de los atacantes más peligrosos del elenco nacional durante el complemento. Otro que estuvo lejos de su habitual forma fue el lateral derecho Renzo Saravia (Porto, de Portugal), quien fue desbordado por su sector en los dos goles colombianos. Además, no cumplieron los 90 minutos contra la selección cafetera Guido Rodríguez (América de México), que salió por Guido Pizarro (Tigres de México) y Sergio Agüero (Manchester City de Inglaterra), quien le dejó su puesto a Matías Suárez (River).

Mientras tanto, uno que realizó sus primeros trabajos con el equipo fue el arquero Juan Musso (Udinese), quien viajó el sábado para reemplazar al lesionado Esteban Andrada (Boca) y estuvo en el banco de suplente durante el debut, aunque no había tenido ninguna práctica junto a sus compañeros. El ex Racing figuraba en la lista preliminar de 40 jugadores que dio Scaloni pero no superó el corte de 23. Finalmente, fue llamado de urgencia por la lesión en la rodilla de Andrada, por un choque con Rodríguez durante una práctica.

Tras presenciar la derrota argentina en el Arena Fonte Nova, el uno de Boca dejó la concentración y retornó al país para iniciar la recuperación junto a los médicos del Xeneize ya que en 35 días comenzarán los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el equipo de Gustavo Alfaro se medirá con Athletico Paranaense de Brasil. “Espero que sea leve. Tuve un golpe en la rótula, me generó líquido en la rodilla y en la resonancia no salió nada grave. Tengo que esperar a que se desinflame para hacer otra”, afirmó tras su arribo al aeropuerto de Ezeiza. “Voy a probar en la práctica si puedo correr y saltar. Si eso pasa, en diez días estoy, pero si se complica me van a hacer una artroscopía”, agregó el arquero en suelo nacional.