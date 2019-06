El candidato a senador provincial del Frente Juntos, Marcelo Lewandowski, se impuso a la candidata del Frente Progresista, la intendenta Mónica Fein, en una de las sorpresas de la jornada electoral. Con el 98,55 por ciento de las mesas escrutadas, el periodista se imponía a Fein, con el 38,71 por ciento de los votos, casi 10 puntos de diferencia, logrando el triunfo en una categoría que el peronismo no conseguía desde 1991. "Quiero agradecer, no solamente a los compañeros, a los militantes, a los muchos peronistas que me acompañaron, si no además a todos aquellos que sin serlo me votaron, esa responsabilidad es doble porque quieren que trabaje por una sociedad mejor y más justa. El vecino, el ciudadano, le ha dicho basta a estos 12 años de socialismo", aseguró Lewandowski.

"Habrá que esperar y contar hasta la última seccional porque la intendencia de Rosario es lo único que falta definir. Lo que está definido claramente es que Omar Perotti es el gobernador de la provincia después de 12 años. Y que la senaduría del departamento Rosario después del año 1991, es de un senador peronista", comenzó su discurso Lewandowski, el último orador en el escenario montado en el Complejo Cultural Atlas.

El candidato a senador por el Frente Juntos recordó que cuando decidió dar el salto a la política hace tres meses y medio, sorpresivo para la mayoría, le decían: "Te metés en un ambiente tan feo, te vas a contagiar, la vas a pasar mal. Les digo a todos aquellos que me dijeron eso es que lo único que encontré en este tiempo es la solidaridad de mis compañeros, el trabajo conjunto dela militancia, el acompañamiento de todos, y el haber conocido en los barrios, en los pueblos, a muchos vecinos y ciudadanos que quieren trabajar por el bien común, y que aquel que está en la gestión lo acompañe, lo ayude".