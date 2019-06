Horas después de haberse consagrado gobernador electo de Tierra del Fuego, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, aseguró que “voy a hacer campaña por la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ése es el espacio en el que nosotros estuvimos siempre”, . La fórmula que encabezó se impuso con poco más del 50 por ciento de los votos y más de 10 puntos sobre la de la actual jefa de gobierno provincial, Roxana Bertone.

El recuento fue lento y si bien comenzó otorgándole una leve ventaja a Bertone, Melella, candidato del espacio Concertación Forja dio vuelta la elección y se alzó con la gobernación con el 50,9 por ciento de los votos. De hecho, la funcionaria que buscó la reelección por la lista Unidad Fueguina pero que no logró superar el 37,8 por ciento del recuento,reconoció su derrota vía Twitter pasada la medianoche. "El pueblo de Tierra del Fuego se expresó y reconozco la voluntad de los fueguinos. Estoy a disposición de @gustavomelella para iniciar la transición", sostuvo.

A pesar de que la suya no fue la fórmula que recibió el apoyo explícito del Frente Todos a nivel nacional, Melella confirmó que hará campaña por la fórmula integrada por el ex jefe de Gabinete y la ex presidenta. "Formo parte del campo popular, no me molestan que digan que soy radical K", sostuvo.

Melella calificó de “rara” a la elección que le permitió saltar de la intendencia de Río Grande a la gobernación provincial en referencia al cruce de apoyos que desde sectores de la política nacional llegaron al territorio más austral del país. La Cámpora trabajó para la campaña de los candidatos a gestionar Rio Grande y Usuhaia, Martín Pérez y Walter Vuoto, cadidatos de Unidad Fueguina y opositores a Concertación Forja en esas ciudades.

"Fue rara la elección porque Martín (Pérez), el candidato de Río Grande, había sido candidato nuestro la elección pasada. Nosotros con La Cámpora veníamos trabajando, pero ellos después de un acuerdo a nivel nacional decidieron apoyar a la gobernadora Bertone", apuntó Melella. Sin embargo, negó que ambos triunfos sean un problema para el futuro: "Ideológicamente estamos todos en el mismo espacio. La relación es buena también".

"En su momento me ofrecieron cambiar la carta orgánica para ser reelecto por tercera vez y no lo quise hacer. Hace bien la alternancia”, apuntó el futuro gobernador, quien dijo reconocerse como parte de "una generación de recambio en la política".