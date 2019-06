#Cursos&Concursos Hoy vence el plazo para inscribirse en el concurso para primeras o segundas películas de cualquier género de Taller Proa Cine, que brindará apoyo en guión, producción y puesta en escena (http://proa.org). Además, hasta el 24/6 estás a tiempo para sumar tus propuestas de bandas, performance, moda, freestyle, danza, foodtubers, standup, instalación, literatura y tecnología al Festival Emergente (http://buenosaires.gob.ar/festivales). Y el Fondo Nacional de las Artes abrió la convocatoria de sus becas de formación para artistas y gestores culturales, con inscripción hasta el 25/7 (http://fnartes.gob.ar).

#CualquieraPuedeGooglear Click en viñetas: inició su cuarta temporada Animal Boy, el programa sobre historieta y cine independiente que conduce Luis Hitoshi Díaz por Radio La Bici (lunes a las 17). Click en pantalla: Much Music celebrará el cumpleaños 70 de Paul McCartney con un especial mañana a las 10, con repeticiones a las 15 y a las 21. Click justiciero: luego de que un hacker le robara 18 minidiscs con sesiones del clásico OK Computer y pidiera rescate para no liberarlos, Radiohead optó por “editar” las 18 horas de material, por sólo 18 días, bajo el nombre de Minidiscs [Hacked], a un costo de 18 libras, unos 992 pesos (http://radiohead.bandcamp.com). Click aduanero: la inglesa Jessie J popeará en el Luna Park (1/10) y el colectivo texano Pentatonix llevará su show de covers a capella al Teatro Vorterix (20/10).

#HayTablas El tanque circoperformático Cirque Du Soleil estrenó nuevo show, OVO, inspirado en la vida de los insectos, y seguirá con funciones a diario hasta el 30/6, a las 16 o a las 20, en Tecnópolis. Además, una performance sobre los ritmos y colores de América del Sur es la propuesta de Sudamericanas, de Brenda Gatica, que ira los días 21, 23, 28 y 30/6 en Sala de Máquinas.

#AltaTemporada Fama, boxeo y femicidio trae a escena el estreno de Monzón, la serie (desde hoy, Space). Si en lugar de eso buscás zombies por colectora, andá por la quinta de Fear The Walking Dead (desde hoy a las 23, AMC). Si tenés cabeza de superhéroe, buscá la segunda de Marvel’s Cloak and Dagger (mañana a las 22, Canal Sony). Y si estás para un animé de culto sobre un panda rojo frustrado que se saca la rabia de la cotidianidad cantando en un karaoke, afiná con la segunda de Aggrestuko (Netflix).

#DameTicket Leo Sbaraglia y Juanchi Baleirón serán invitados del ciclo Los Martes de la Grande, mañana a las 21 en Sala Siranush. Además, Andrés Calamaro anunció su tradicional toque porteño de fin de año para el 5/12 en el Buenos Aires Arena. Y debido a la lesión de Santiago Celli, Salvapantallas reprogramó los shows que iba a dar este mes en Niceto Club para el 27 y 28/7, y las entradas ya adquiridas sirven para las nuevas fechas.