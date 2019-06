Amalia Granata, electa diputada provincial, anunció que dejará la televisión para dedicarse a su banca en la Legislatura santafesina. Luego de obtener 284.755 votos como cabeza de lista de Unite por la Familia y la Vida y lograr seis bancas en la Cámara baja santafesina, Granata anunció que dejará su carrera televisiva para centrarse en la política, aunque continuará haciendo radio. "El 30 de noviembre dejaría los medios, porque asumo el 10 de diciembre. Por el momento me voy a quedar con (Marcelo) Polino y Yanina (Latorre) en Radio Mitre los sábados, porque es un programa que me gusta mucho y me hace bien. Pero se termina esta etapa con todo lo que tiene que ver con los medios", manifestó.

En diálogo con Involucrados, de América TV, habló además de la mujer que tanto en las Paso como en las elecciones generales la recibió en la mesa de votación vistiendo el símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. "La presidenta de mesa me recibió con el pañuelo verde, tanto en las Paso como en las generales. Eso habla de la actitud de ella, yo llevé facturas a toda la mesa porque están muchas horas trabajando", indicó.