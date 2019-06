Desde Santa Fe

El gobernador electo Omar Perotti y la futura vicegobernadora Alejandra Rodenas apoyarán en las elecciones nacionales a la fórmula presidencial que postule el Partido Justicialista, que será la del Frente de Todos: Alberto Fernández-CFK. El compromiso es uno de los puntos del acuerdo programático del Frente Juntos que el peronismo santafesino integró en febrero con catorce partidos políticos y el domingo ganó las elecciones en la provincia. "Es lo que está escrito y firmado", dijo ayer a Rosario 12, el diputado Leandro Busatto, al recordar los dos documentos fundacionales de la coalición: el acta constitutiva que sumó a los aliados históricos, el Frente Renovador de Sergio Massa y el partido de Hugo Moyano, entre otros y el acuerdo programático que se formalizó ante el Tribunal Electoral de la provincia. "El punto 17 dice que el Frente Juntos y el peronismo van a trabajar por los candidatos a presidente y vice que postule el Partido Justicialista. Eso es lo que se decidió".

El día después de las elecciones en Santa Fe, el peronismo nacionalizó la campaña en la provincia. La semana es clave: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentará su libro en Rosario en el Día de la Bandera y el sábado a medianoche vence el plazo para oficializar las listas de candidatos a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Ayer, el diputado Leandro Busatto dijo el acto de CFK "está confirmadísimo". "El 20 de junio celebramos el Día de la Bandera en Rosario con nuestra patriota más grande" que presentará "'Sinceramente' en el Metropolitano, a las 17".

Hasta acá, la campaña del peronismo de Santa Fe se había concentrado en la provincia. Alberto Fernández se ofreció a sumarse, pero Perotti le dijo que era mejor esperar el resultado del domingo y solo aceptó compartir un acto con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y su compañera de fórmula, la ministra Laura Stratta. El cierre de campaña con los entrerrianos fue premonitorio de lo que sucedió en las urnas.

Busatto dijo que la unidad del peronismo es la antesala para que el gobierno de Mauricio Macri termine el 10 de diciembre. "El triunfo del Frente Juntos hay que mirarlo en el contexto nacional. Es una bisagra, porque potencia las posibilidades del peronismo nacional de ganarle a Macri el 27 de octubre en primera vuelta", dijo por LT9.

Cuando le preguntaron por los silencios de Perotti ante el escenario nacional, Busatto dijo que el acuerdo era primero ganar en Santa Fe. Y acerca de algunas operetas mediáticas que intentan plantar una duda: si el gobernador electo apoyará la fórmula de los Fernández, dijo que el tema no está en debate. "El Frente Juntos y el peronismo van a trabajar por el Frente de Todos. No hay posibilidades de que el PJ o que alguno de sus dirigentes juegue por afuera. No sólo porque los que hemos hecho hasta ahora, sino porque lo definimos en el acuerdo programático que presentamos ante el Tribunal Electoral de la provincia. El punto 17 del programa dice que el candidato a gobernador del Frente Juntos se compromete a apoyar al candidato o candidata a la Presidencia de la Nación que postule el Partido Justicialista nacional", recordó el legislador.

"Esto está escrito y firmado. Lo dice el programa que presentamos ante el Tribunal Electoral cuando se constituyó el frente", agregó.

-¿Eso significa que Perotti y Rodenas apoyarán la fórmula del Frente de Todos?

-Es lo que se firmó -recordó Busatto. "Hay un compromiso de trabajar y apoyar al candidato a presidente que postule el justicialismo".

El Frente Juntos se constituyó el 14 de febrero. Los catorce fundadores son el Partido Justicialista, Partido del Progreso Social, Partido Solidario, Movimiento de Integración y Desarrollo, Frente Grande, Partido Comunista, Partido Producción, Trabajo y Desarrollo, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (de Hugo Moyano), Frente Renovador (de Sergio Massa), el Partido Demócrata Cristiano, Abrazo Solidario (Carcarañá), Firmat Futura (Firmat) y Acción Vecinalista (Sunchales).