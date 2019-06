La conmemoración por el aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes en Salta fue la oportunidad para que Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, compañeros de fórmula de Consenso Federal, se mostraran juntos ayer, en el primer acto público compartido.

Lavagna llegó cerca del mediodía para sumarse al acto y desfile que se celebró en el Monumento al Héroe. Después de que el gobernador, vestido de gaucho, se sumara al desfile junto con las organizaciones tradicionalistas, regresaron juntos para compartir en el palco el último tramo de la ceremonia.

Urtubey fue el encargado de marcar diferencias con sus ex socios de Alternativa Federal. “Tengo afecto y respeto por (Sergio) Massa y (Miguel) Pichetto. Con ambos trabajamos en la construcción de un espacio común que buscaba una instancia superadora que no caiga en la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo”, sostuvo. En esa línea, el salteño fue concreto: “Nosotros con el doctor Lavagna quedamos en el mismo lugar. Insistimos que lo que espera la sociedad es coherencia, por eso elegimos seguir este camino, no comparto la decisión tomada por ellos, pero la tenemos que aceptar”.

A su turno, Lavagna dio su visión sobre la supuesta “calma” que generó en los mercados la designación de Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri. “La realidad del país no ha cambiado por lo que pasó en los mercados, sino por lo que pasó en los supermercados”, indicó. En esa línea de razonamiento, agregó: “Los entusiasmos repentinos hay que dejarlos para las minorías, que son las que sacan beneficios. El pueblo no saca ningún beneficio. El pueblo logra bienestar cuando cree en la producción, se crea empleo y hay inversión”.

Urtubey insistió: “Nuestro espacio tiene una conducción que la representa Lavagna. Nuestra idea es construir desde una lógica diferente”, sostuvo el gobernador de Salta.