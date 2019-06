"Platini está declarando de forma serena y precisa, responde a todas las preguntas, incluidas las relativas a las condiciones de atribución de la Eurocopa de 2016, y está dando explicaciones útiles", indicó uno de los abogados de Michel Platini en un comunicado enviado a los medios tras su detención esta mañana y posterior traslado a la Oficina Anticorrupción, de Nanterre, a las afueras de París.



"(Platini) no tiene nada que reprocharse y asegura ser totalmente ajeno a unos hechos que le superan", agrega el escrito de los letrados del ex presidente de la UEFA, quien hizo campaña por la concesión del Mundial de 2022 a Qatar, contra la opinión del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que apostaba por Estados Unidos, la gran favorita de antemano para quedarse con el certamen.



El ex número diez francés ya fue interrogado el año pasado por este mismo caso, pero en aquel entonces lo hizo en "audición libre". Según sus abogados, el hecho de que ahora haya sido detenido responde a "motivos técnicos" para evitar que el exfutbolista pueda concertar sus testimonios con los de otros interrogados.

Por su parte, la Eurocopa de 2016, mencionada en el comunicado de los abogados de Platini, fue realizada en Francia, selección que llegó hasta la final, donde cayó con la Portugal de Cristiano Ronaldo.