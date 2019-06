El francés Jo-Wilfried Tsonga venció hoy a su compatriota Benoît Paire 6-4 y 7-5 por la ronda de 32 del torneo de Halle, que se disputa sobre césped en esa ciudad alemana. El partido será recordado por un punto en el que ambos disputaron con sus pies lo que comúnmente se llama "fútbol-tenis".

Ocurrió cuando iban igualados en un juego en el segundo set y Paire sacó estando 40-15. El potente saque pasó la red, pero el tenista perdió la raqueta. Tsonga pudo hacer la devolución y Paire, desprovisto de raqueta, contestó con el pie. Entonces su rival decidió jugar en igualdad de condiciones y respondió del mismo modo.

El intercambio fue breve y culminó cuando Paire no pudo responder de volea. El punto fue para Tsonga, en un momento que los espectadores disfrutaron. El reglamento del tenis no habilita a un jugador a golpear la pelota con su cuerpo si no llega con la raqueta. Con lo que el punto ya estaba perdido para Paire al momento de tocar la pelota con el pie. Lo que no quita que en Halle se vivió un momento de los que no son usuales en el tenis.