ELSA DORLIN

EN BUENOS AIRES

La escritora, activista, epistemóloga de género y filósofa feminista francesa Elsa Dorlin visitará el país y, con motivo de su libro “Defenderse. Una filosofía de la violencia” publicado por la editorial Hekht, expondrá sus ideas sobre la línea que separa a los cuerpos que no pueden defenderse, que no pueden utilizar su fuerza para protegerse, de aquellos que sí pueden hacerlo (y que además de defenderse, pueden atacar a otros). Un trazado por la historia de la esclavitud, las sufragistas inglesas, las anarquistas francesas, los feminismos anteriores y los actuales. Hekht recibirá a Dorlin junto a Luli Sánchez, abogada, lesbiana y activista y Florencia Mazzadi, organizadora de Cine Migrante y de la Mesa por los derechos de las personas migrantes.

Jueves 27 de junio a las 19:30 en La Libre, Bolívar 438.

EL JOVEN

EN MERCURIO

Este sábado en el Patio del Liceo se presenta El Joven, con un show acústico para adelantar material de su nuevo álbum “La magia de la altura”. El grupo de pop local liderado por Diego Coria en voz, guitarra y sintetizadores, junto a Sergio Coria y Gustavo Caballero, desplegará nuevamente un repertorio en el que brillarán las creaciones propias con marcadas influencias de artistas como Leo García, Madonna, Lady Gaga, Queen y Julieta Venegas, entre otres. Además de las novedades sonarán ritmos del folk local y armonías pop provenientes de discos como “Liberarte”, fusionando la electrónica con la suavidad acústica que la banda viene explorando desde su fundación en 2012.

Sábado 22 de junio a las 18 en la disquería Mercurio,

Av. Santa Fe 2729, Local 10.

FIESTAS

Fun Fun. Nueva edición de la fiesta comandada por los DJs Pareja en la que presentan sonidos electrónicos bailables con DJs e invitadxs. En esta oportunidad: Loló Gasparini, CECZ y los residentes DJs Pareja. Sábado 22 de junio a las 23:55 en The Shamrock Bar & Basement Club, Rodríguez Peña 1220.

Fiesta Brandon. Nueva edición junto a Lachina Venenosa + Bond Sergio. Hostean Emanuel Nem y Patricio Ruiz. Sábado 22 de junio a las 23:59 en Beatflow, Av. Córdoba 5509.

Lesbianas de Fiesta. Vuelve la celebración torta junto a DJ Lastbeats y DJ Chocolate Remix en un back to back furioso. Además, perfos y visuales de VJ Aborto. Sábado 22 de junio a las 22 en Zorra Bar, Bulnes 910.

Placeres Desconocidos: Fiesta y Comunión. DJ Pasolini, DJ Vina Tinta y DJ Stroszek se montan en las bandejas para hacer sonar oldies, post punk, electropunk, disco music, synthpop y mucho más. Sábado 22 de junio a las 23:59 en Otra Historia Club Cultural, Estomba 851.

RECITALES

La Tango. Un concierto de la diva del 2x4 con 10 claìsicos del geìnero reversionados en clave electro pop, en el que conviven las historias, reflexiones y haìbitos de la SenÞora de la cancioìn: un coqueteo con el humor, la emocioìn y la ambigu?edad. Jueves 27 de junio a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Trueno. En una fecha imperdible se presentan Adriana Navarro junto a Braian, de Hiedrah Club de Baile, Astrosuka + Candie, Ro Stambuk, Tatiana Cuoco, Regina Cei, Sofía Efron, Jazmín Magma Anahi y Bungalovv - Infinite Machine. Sábado 22 de junio a las 23:45 en La Confitería, Av. Federico Lacroze 2963.

Antimecánico Show. Tocan en vivo y comparten escenario Zero Kill, Fok Electrochongo, Parraleños y Eleven. Viernes 21 de junio a las 21 en El Emergente Bar, Francisco Acuña de Figueroa 1030.

Benito Cerati y Marina Fages. Segundo episodio de la experiencia audiovisual y musical a través de la plataforma Futurock.fm. Benito Cerati interpretará en vivo “Unisex”, y Marina Fages su “Épica y Fantástica”. Domingo 23 de junio a las 20:30 en JJ Circuito Cultural, Jean Jaurés 347.

The Mode. Tributo a Depeche Mode con todo el look y los clásicos en vivo. Musicalización con los mejores tracks de los 80 en loop. Viernes 21 de junio a las 21 en Centro Cultural No Me Olvides, Av. Meeks 490, Lomas de Zamora.

Ópera Queer. La propuesta que invita a la deconstrucción del género lírico se presenta en el ciclo “Lo que puede un cuerpo”, que propone transitar lenguajes diversxs de artistas y creadorxs. Entrada al sombrero. Sábado 22 de junio a las 21 en El Piso - Cultura escénica, Hidalgo 878.

Juani Cardillo y Galán. Noche de pop mágico con la presentación de “Riesgo”, el último disco de Juani. Luego, Galán compartirá temas de su disco “Fuerte” y los últimos hits “A qué sabe el amor” y “Así es el calor”, entre otros. Sábado 22 de junio a las 23:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TERTULIAS

Cumpleaños Diverse de Edgardo. Edgardo Fernández Sesma y la milonga “El Despelote Tango” invitan a celebrar con torta, tangos, folklore, salsa, cumbia y cuarteto. La entrada es gratuita. Lunes 24 de junio a las 22:30 en La Paz Arriba, Montevideo 421.

ArGenGay. Presentación del nuevo proyecto con un acto político que propone alegría, fiesta e inclusión para todes. Habrá barra 2x1, vales para el sex shop Toys 4 Us y el estreno del video clip oficial dirigido y editado por Francisco Roel con producción musical de Nico V Rey. Jueves 27 de junio a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Flipada glamo japonesa. Acústicos en vivo, lecturas, galería de arte y música para bailar toda la noche en la pista. Dresscode: glamoroso. Viernes 21 de junio a las 23:59 en La Confitería, Av. Federico Lacroze 2963.

Homenaje a Leda Valladares. A 100 años de su nacimiento, una gran convocatoria nacional para celebrar 100 años de Leda, con 100 cantorxs con caja y 100 acciones de canto colectivo. Viernes 21 de junio a las 21 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

TEATRO

La trampa del paraíso perdido. Estrenó la pieza de danza contemporánea con dirección y coreografía de Patricio Diego Suárez y Rhea Volij: una invitación a un universo en el que la técnica y lo humano se hibridan, dando lugar a nuevas formas de placer y corporalidades. Cuerpos anónimos, andróginos y técnico-humanoides. Sábados 22 y 29 de junio a las 20 en el Galpón de Guevara, Guevara 326.

FESTIVALES

La Tribu: 30 Años Encendida. Festejo de 3 décadas con festival en la calle. Desde las 14: Boxeo popular y Autodefensa, feriazo, espacio gráfico con Prensa La Libertad, Vivas nos queremos, Taller de serigrafía Colectiva y Gráfica Tribal, La Fotoagüita, Fútbol feminista con La Nuestra, Espacio Pororó, la murga La Redoblona, Los Besos, La Chilinga, Chocolate Remix, La DeLio ValDeZ y muches más. Sábado 22 de junio desde las 14 en FM La Tribu, Lambaré 873.

Dilda. El festival feminista de músicas y bandas de mujeres cis, lesbianas, travas y trans en el escenario festeja su 65º edición junto a Las Vin Up, Playa Nudista y Las Olympia. Musicaliza la noche: DJ Lastbeats. Domingo 23 de junio a las 21 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

FERIA

Feminista Autogestiva Itinerante. Arranca la sexta edición para compartir, bailar y conocer emprendedorxs y artistxs mujeres, trans y disidentes de distintas zonas. Estarán presentes La Matria, Irina Churruarín, Malukita Beleza, Betina y muches más. También, tarot al sombrero, música de Noe Vaccaro, perfo de Gorda Insurreta y sorpresas. Sábado 22 de junio desde las 16 en Panda Rojo - Espacio Cultural, Sarmiento 3096.

ARTE

Galería Deseo. Inaugura el espacio que busca la práctica artística en un lugar para la pluralidad de existencias indefinidas y libres que se inscriban en un discurso de sutileza y erotismo, apostando a la resignificación de raíces clásicas pero con contenidos contemporáneos de penetración intensa en el plano estético-político. Viernes 21 de junio a las 19 en Av. Dorrego 911.

Esencia. Muestra fotográfica sobre lo que nos hace ser quienes somos, lo inamovible, lo fundamental, la característica única que vive y arde adentro de cada unx. Exponen Belén Sánchez Rueda, Camila Boidi, David Velandia, Ema Wang, Noelia Mariño, Regina De Vinzenzi y muches más. Músico invitado: Simón Bernal y Cheka DJ Set. Viernes 21 de junio a las 20 en La Confitería, Av. Federico Lacroze 2963.

JORNADAS

Transfeminismos antipunitivistas. Charla-debate y reflexiones en torno a una temática muy actual: ¿De qué manera se vienen canalizando demandas desde los movimientos feministas y transfeministas? ¿Cuáles son los límites y desafíos? Exponen Dora Barrancos, Eleonor Faur, Alba Rueda, Ileana Arduino y Ariel Carolina Luján. Coordina: Luciana Mignoli. Actividad libre y gratuita sujeta a capacidad de sala. Miércoles 26 de junio de 17 a 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543.

YoNoFui: lo único irreal es la reja. Cuarta edición de la charla-debate para reflexionar sobre cuestiones de género de la mano de mujeres referentes en sus ámbitos profesionales e industrias, con la presencia de Liliana Cabrera, integrante de YoNoFui, colectivo feminista integrado por mujeres cis, lesbianas, trans y travestis. Martes 25 de junio a las 19 en Intive-FDV, Carlos Pellegrini 887.

Encuentros (Des)Generados. La sub-área “Teatro Queer” del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras - UBA, invita al encuentro con trabajadorxs sexuales en una mesa junto a Maldita Mil, Juan Ejemplx y Brune Banks, integrantes de la Colectiva Autónoma de Trabajadorxs Sexuales C.A.T.S. Moderan: Judith Slodky y Ezequiel Obregón. Miércoles 26 de junio a las 17:30 en 25 de mayo 217, 3º piso.

La lucha para el Aborto Accesible en EE.UU. Charla gratuita y abierta a cargo de un grupo de feministas de Estados Unidos, involucradas en la defensa por el derecho a decidir sobre los cuerpos. Se expondrán las propias experiencias y perspectivas sobre la situación compleja del aborto en EE.UU. con el gobierno de Trump. Jueves 27 de junio a las 18:30 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

Paridad y Poder. Encuentros de discusión transfeminista. En esta edición: Paridad y Arte, con la participación de Gabriela Borrelli Azara, Fátima Pecci Carou, Maiamar Abrodos, Andrea Pasut, Paula Maffía y Mercedes Lescano. Miércoles 26 de junio a las 19:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

EXTRA

Convención B-Play 2019. Nueva edición del mayor evento de cultura pop con la presencia de exponentes, stands y actividades de cosplay, cómics, FX y arte kustom. Habrá charlas sobre cine fantástico, recitales y un recorrido por los más curiosos stands de esculturas de arte pop, creadorxs y diseñadorxs de comics y mangas. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio desde las 14 en Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, Calle 148 y 18, Berazategui.

Test de vih y Apoyo Psicosocial. El ciclo de charlas “ConVIHvimos Todxs” invita a un encuentro de contención psicosocial y testeos gratuitos de vih de manera rápida, segura y confidencial. Además, habrá un espacio designado para recibir orientación, preservativos e inquietudes. Viernes 21 de junio a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Protocolo para Milongas. Invitación a organizadorxs de milongas y a todas las personas que se sientan interesadas en participar de la presentación de un Protocolo para prevenir situaciones de violencia de género en espacios milongueros. Organiza el MFT: Movimiento Feminista de Tango. Domingo 23 de junio a las 17 en el Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.