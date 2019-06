Encolumnado detrás de la fórmula Fernández-Fernández

Desde Santa Fe

El justicialismo santafesino volvió a salir ayer al cruce de un operativo mediático que intenta instalar dudas sobre el apoyo del gobernador electo Omar Perotti a la fórmula presidencial del Frente para Todos: Alberto Fernández-CFK. "El ciento por ciento del peronismo va a estar encolumnado con los Fernández", ratificó el presidente del PJ Ricardo Olivera, en sintonía con la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas, quien dijo que las "especulaciones" en amarillo sobre una supuesta indecisión política de Perotti "no tienen asidero" y le causaban "gracia". Olivera ratificó que el Frente para Todos también se constituyó en Santa Fe en tiempo y forma y la novedad es que lo integran 15 partidos políticos, entre ellos el PJ. Uno más que el Frente Juntos que ganó las elecciones en la provincia y en su plataforma programática acordó un "compromiso" que incluye a Perotti y Rodenas de "apoyar a los candidatos a presidente y vice que postule el Partido Justicialista nacional", como lo reveló Rosario/12.

Olivera dijo que el apoyo del peronismo de Santa Fe a la fórmula FF ya está decidido desde el punto de vista "institucional y partidario". Y que esa decisión política comprende a Perotti y Rodenas. La semana pasada, en el cierre del plazo para anotar las alianzas nacionales, "constituimos en la provincia el Frente de Todos que está integrado por 15 partidos políticos que adhieren a la estrategia del PJ nacional. El PJ de Santa Fe está dentro de Frente de Todos, así que el apoyo a la fórmula ya está resuelto desde el punto de vista institucional y partidario. La decisión está tomada", aclaró.

-¿Esto descarta la posibilidad de que algún peronista se encuadre con la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto? -le preguntó un colega de LT9

-Sí, totalmente. En el partido seguro -respondió Olivera. Y recordó que en estos años en la presidencia del PJ recorrió varias veces la provincia, "desde Florencia a Rufino" y no encontró "ni un solo peronista que milite por Pichetto, puede haber alguno por ahí que esté escondido, pero no lo encontré", ironizó. "El peronismo santafesino, el ciento por ciento del partido, va a estar encolumnado en la fórmula Fernández-Fernández", ratificó.

En esa línea, Olivera dijo que el Frente de Todos que participará en las elecciones nacionales convocó en Santa Fe a 15 partidos, uno más que el Frente Juntos que se integró en febrero para los comicios provinciales. "Rescato esto, integramos la alianza con 15 partidos, lo que no es un tema menor. Es un hecho importante. En otras épocas, teníamos seis o siete aliados, pero hoy hemos duplicado la cantidad de partidos que nos acompañan".

Rodenas ya había desestimado las especulaciones periodísticas que ponían en duda el apoyo de Perotti y de ella a la fórmula del Frente de Todos. "Me causan mucha gracia esas especulaciones. No tienen asidero", dijo la vicegobernadora electa. Se trata de operaciones "capitalinas que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en Santa Fe", agregó.

Este diario ya informó que -al margen de los dichos de Olivera y Rodenas- hay dos documentos políticos firmados que ratifican el apoyo del peronismo a los Fernández. Uno es el acuerdo programático del Frente Juntos que en el punto 17 resuelve trabajar por la formula presidencial que postule el PJ nacional, como se encargó de recordar el diputado Leandro Busatto. Y el otro, la constitución en Santa Fe del Frente de Todos que integran 15 espacios políticos, entre ellos el PJ, Partido del Progreso Social, Frente Grande, Partido Comunista, Partido Solidario, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Intransigente, Unidad Popular, Partido Santafesino Cien por Ciento, Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Confluencia Santafesina, Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) y Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

En la provincia, el Frente Juntos que convocó el PJ sumó en su momento al Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (que responde al ex líder de la CGT Hugo Moyano), al Frente Renovador (de Sergio Massa) y al Partido Demócrata Cristiano, entre otros.