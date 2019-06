Tras once meses al mando de la Selección de España, Luis Enrique dejó el cargo por "motivos familiares de fuerza mayor". Su lugar lo ocupará Robert Moreno, asistente del ex Barcelona durante toda su carrera como DT, quien ya dirigió al combinado nacional durante los últimos tres partidos clasificatorios a la Eurocopa 2020 (2-0 a Malta, 4-1 a Islas Feroe y 3-0 a Suecia).

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el director deportivo, José Francisco Molina, comunicaron este miércoles la renuncia de Luis Enrique por la grave situación familiar que provocó que se marchase de Malta el día del partido.

Luis Enrique llegó al cargo de seleccionador el 9 de julio de 2018, ocupando el hueco dejado por Fernando Hierro, apuesta provisional en el Mundial de Rusia (eliminación en octavos de final contra los locales por penales) tras el despido de Julen Lopetegui a dos días del debut de España.

En once meses, Luis Enrique, quien ya había dirigido a Roma, Celta de Vigo y Barcelona, sumó cinco triunfos y dos derrotas entre amistosos, Liga de Naciones y eliminatorias de la Eurocopa. El DT se despidió por carta y agradeció el respeto que se mantiene a su situación. "Debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy, he decidido dejar dicho cargo", inició el escrito.

"Todo mi agradecimiento a los responsables de la Federación por la confianza y la comprensión mostrada. Agradecer especialmente a todas las personas que forman parte del staff y los jugadores por su profesionalidad. Sin olvidarme de los medios de comunicación por vuestra discreción y respeto por la situación. Gracias de corazón", añadió Luis Enrique.