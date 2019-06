Un hombre de 64 años, originario de North Yorkshire (norte de Inglaterra), fue detenido este miércoles por homicidio involuntario en el caso de la muerte del futbolista Emiliano Sala, anunció la policía británica.

El sospechoso fue liberado tras su detención y coopera con los investigadores, añadió en un comunicado la policía de Dorset (sur de Inglaterra), que rechazó dar más precisiones sobre la identidad de esa persona.

El jugador argentino de 28 años murió el 21 de enero en un accidente de avioneta en el Canal de la Mancha , unos días después de haber sido traspasado por el Nantes francés al Cardiff galés. El cuerpo de Emiliano Sala había sido localizado a bordo del vehículo y fue recuperado el 7 de febrero , mientras que el del piloto David Ibbotson, de 59 años, no fue encontrado. En febrero, la Oficina de Investigación Británica sobre Accidentes Aéreos (AAIB) había establecido que el avión que transportaba al delantero no estaba autorizado a efectuar vuelos comerciales.

Según informaciones de la cadena pública británica de noticias, BBC, el piloto del avión no estaba habilitado para volar de noche ya que era daltónico y su licencia no disponía de la "calificación para vuelo de noche". Sin embargo, la Autoridad Británica de Aviación Civil (CAA) no confirmó esta investigación, indicando únicamente que "la investigación de la AAIB estaba en curso", según informó la agencia AFP.

Mientras tanto, dos personas sospechadas de haber difundido en las redes sociales una foto tomada en el depósitio de cadáveres del cuerpo del futbolista argentino Emiliano Sala deben por otra parte comparacer el 10 de julio ante el tribunal de Swindon. Sherry Bray, de 48 años, está acusada de delito informático por haber entorpecido el curso de la justicia y por haber enviado un mensaje indecente u ofensivo; mientras que Christopher Ashford, de 62 años, está acusado de delito informático.