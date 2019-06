"La elección de Pichetto como compañero de fórmula de Macri no ha sido para el votante sino para los factores de poder y los grupos de presión", apuntó el analista político Rosendo Fraga y consideró que quedará demostrado con el cierre de listas del próximo 22 de junio, cuando "ni uno solo de los 19 gobernadores no oficialistas vaya con la fórmula" de la Casa Rosada y agregó que el senador le hará perder a Cambiemos "algunos puntos del voto antiperonista liberal". En cuanto a la elección en Buenos Aires, Fraga señaló que la victoria de la fórmula del PJ sobre la gobernadora María Eugenia Vidal dependerá de "cuan unido o dividido vaya el peronismo" y para eso restará observar el candidato que presente Consenso Federal 2030.

El analista político, en diálogo con AM 750, resaltó las visiones contrapuestas respecto del rol del Estado que pueden tener el presidente Mauricio Macri y el ex titular del Bloque Justicialista, aunque lo reconoció en una línea del peronismo que se acercó a los liberales desde la presidencia de Carlos Menem. Pero consideró que la búsqueda electoral de Cambiemos en una figura de Alternativa Federal se venía anticipando. "Que Macri estaba buscando captar al Peronismo Federal no es una sorpresa. Puede ser una sorpresa que lo haya hecho con Pichetto", señaló.

En ese sentido, Fraga destacó "la gran vigencia del peronismo como cultura política" a la luz de que las tres fórmulas presidenciales con mayor intención de voto cuentan con figuras del justicialismo. "Existe una vigencia del peronismo como cultura política antes que como una doctrina, ideología, movimiento o partido", señaló el analista y sintetizó: "Hemos ido de la política de los partidos a la política de los espacios, más flexibles y con menos lealtad".

Más allá de advertir la posible fuga de votos del "antiperonismo liberal" con la incorporación de Pichetto en la fórmula, Fraga consideró que "la elección de Pichetto como compañero de fórmula de Macri no ha sido para el votante sino para los factores de poder y los grupos de presión" y destacó el impacto inmediato que tuvo sobre las variables económicas, que "son importantes a la hora de gestionar", algo que también señaló sobre la elección de Alberto Fernández para encabezar la fórmula del PJ.

Sin embargo, Fraga marcó dos debilidades más de la fórmula de Juntos por el Cambio. Por un lado, el analista consideró que ninguno de los 19 gobernadores no oficialistas acompañarán la fórmula Macri-Pichetto, más allá de las promesas del senador de atraer a parte del peronismo, y pronosticó que se reflejará con el cierre de listas, donde los gobernadores que se alejan de la fórmula del PJ llevarán boleta corta. Por otra parte, Fraga sostuvo que "el tema económico social es la primera demanda de la sociedad y juega en contra del oficialismo".

Respecto de la elección bonaerese, el analista señaló que Vidal podría acercarse al 40 por ciento de intención de voto, pero que frente a un sistema electoral que no contempla segundas vueltas, la elección se definirá por el nivel de unidad que alcance el peronismo. "Si Vidal saca el 40 por ciento, pero el peronismo va unido, probablemente pierda. Si saca el 40 por ciento y el peronismo va dividido, como pasó en 2015 y 2017, probablemente gane", apuntó Fraga e indicó que será clave el candidato a gobernador que presente la fórmula de Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey.