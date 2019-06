El seleccionado de Colombia, que debutó en la Copa América con una convincente victoria ante Argentina, fue más que Qatar este miércoles en el estadio Morumbí, de San Pablo, aunque recién consiguió la victoria cuando restaban cinco minutos para el final, con un tanto de Duvan Zapata (ex Estudiantes).

Salió mejor Colombia y tuvo una posibilidad de abrir el marcador con un centro desde la derecha de Roger Martínez (ex Racing) y el cabezazo en libertad de James Rodríguez (ex Banfield), que se fue junto al palo derecho del arco de Saad Alsheeb.



Luego, en una jugada polémica, William Tesillo envió un centro desde la izquierda que pegó en la mano de Abdelaziz Hatem. Al observar la jugada en el VAR, el juez Herrera consideró casual la acción y no cobró nada.

Colombia tuvo tenencia de pelota y fue superior, pero no pudo sortear el planteo defensivo del rival, que de ningún modo mostró la intensidad ofensiva que había exhibido en partes del partido con Paraguay en la primera fecha.



En el complemento, el árbitro cobró un penal para Colombia cuando Abdulaziz Hatem tocó la pelota con la mano dentro del área, pero el VAR obligó al árbitro Herrera a cambiar el fallo.

Insistió Colombia y llegó con un cabezazo limpio de Yerry Mina que se fue junto al palo derecho de Alsheeb, quien después le tapó dos cara a cara a Roger Martínez. Qatar pudo sacar una contra y el arquero David Ospina tuvo su primera tapada, a un remate de Almoez Alí.



Cuando Colombia desesperaba en la búsqueda llegó el gol del triunfo, tras una genialidad de James Rodríguez, con una habilitación aérea con la cara externa de su pie izquierdo que cabeceó Zapata al ángulo superior izquierdo de Alsheeb.



Con la victoria, Colombia se convirtió en la primera selección en asegurar su pasaje a los cuartos de final.

1 COLOMBIA: Ospina; Medina, Mina, Sánchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Martínez, Zapata, J. Rodríguez. DT: Carlos Queiroz.

0 QATAR: Alsheeb; Husham, Khoukhi, Salman; Correia, Al-Haydos, Madibo, Hatem, Hassan; Afif; Ali. DT: Félix Sánchez.

Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela). Estadio: Morumbí, de San Pablo. Gol: 85m Zapata (C). Cambios: 46m Arias por Medina (C), 63m Falcao García por Cuadrado (C), 65m Boudiaf por Hatem (Q), 74m Díaz por R. Martínez (C), 83m Moein por Al-Haydos (Q).