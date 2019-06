A todxs aquellxs que piensan tener la sartén por el mango... Como los taxistas babosos que te pueden decir barbaridades porque ellos son los que te van a llevar a donde quieran, o los jefes que piensan que está bien exigirle más a las mujeres, porque son multifacéticas, si ellas pueden ser madres, empleadas y mujeres a la vez, ¡que lo demuestren!

¡A todos aquellxs que pueden decirte que estas in o out, que sos bella o siniestra, que tus ideas valen o no entendés nada!

¡Hoguera, leña para el carbón y mucha chispa para el que piensa que nació con el privilegio de ser mas ser humano que el humano mismo, estamos todxs sobre la misma tierra y sobre ella somos todxs iguales!

Maria lia bagnoli: Actriz y directora. Actualmente en Saudade, de Lucas Santa Ana y Francisco Ortiz (domigos 18.30 hs en Polonia Teatro, Fitz Roy 1477, CABA).