Sobre la Plaza Matheu, en el barrio de La Boca, funciona desde hace más de dos años una feria popular sostenida por vecinos de la zona que frente a la crisis económica y la inestabilidad laboral ensayaron un modo de “ganarse el mango”. Este miércoles, cuando los feriantes se disponían a armar los puestos, llegó un patrullero con dos policías de la Ciudad que les notificaron que la feria sería desalojada por no contar con la autorización de Espacio Público. El desalojo, finalmente, quedó en amenaza: “Luego de volver de la comisaría, a la que habían ido a prepararse para desalojar, nos dijeron que no iban a levantar pero que sí iban a venir este viernes para no dejarnos armar los puestos. Así que quedaremos en alerta”, contó Gabriela Veritier, referente territorial del Movimiento Popular La Dignidad y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Capital.

La feria, que funciona los miércoles y viernes de 11 a 16, fue organizada por La Dignidad y CTEP ante el pedido de vecinos de La Boca que “necesitaban hacer unos mangos extra”. “Venden ropa usada y cosas que tejen ellos en puestos como los que pone el Gobierno. Son personas que no tienen trabajo o que laburan de jardineros, o en limpieza, y necesitan otros ingresos”, contó Veritier.

“Esta es la primera vez que tenemos problemas. No solicitamos el permiso de Espacio Público; creíamos que cumplíamos las normativas: no usamos mantas ni mesitas, no ensuciamos, no ocupamos toda la vereda”, explicó Veritier.

Esta feria nació como “emergente de la crisis” y, para Veritier, es justamente eso lo que molesta al Gobierno porteño. “Cada vez hay más personas necesitadas. Y este gobierno tiene problemas con visibilizar al pobre”, consideró la referente. Y concluyó: “Es siniestro su mensaje. Los mandan a laburar pero cuando laburan los sacan o reprimen. Es terrible”.