Nicolás Otamendi remarcó que Franco Armani lo salvó del error que cometió, al contener el penal que podría haber sido el 2-1 para Paraguay. “Armani me salvó. No vi al jugador que entraba, me lo comí”, confesó el zaguero del Manchester City inglés. Otamendi, de floja labor, remarcó que el conjunto de Lionel Scaloni falló “muchos pases por querer jugar entre líneas”.

El jugador surgido en las divisiones formativas de Vélez comentó que el equipo del cordobés Eduardo Berizzo se hizo más peligroso “cuando defendía, por la velocidad que tuvo en las contras”. “En el segundo tiempo tuvimos más paciencia. Llegó el gol, porque lo buscamos”, dijo Otamendi. “Estamos obligados a clasificarnos de ronda. Necesitamos corregir los errores que cometimos”, expresó el defensor, de cara al partido del domingo ante Qatar, en Porto Alegre, por la tercera y última fecha del Grupo B de la Copa América.

Por su parte, Lautaro Martínez consideró que "el equipo mejoró la imagen respecto de la que dio en la primera fecha". Martínez dijo en declaraciones a la TV Pública que el equipo "empezó con la tenencia de la pelota, pero ellos marcaron en la primera llegada a través de una contra de (Miguel) Almirón, que era el jugador más peligroso".

"Nos acomodamos bien en el segundo tiempo, con un hombre más arriba, atacamos, tuvimos más la pelota pero no pudimos conseguir el 2 a 1", señaló el ex delantero de Racing. Tras aclarar que "estaba para seguir pero fue una decisión del entrenador" su salida, más allá de estar al límite de una contractura, analizó a Qatar, el rival de la última fecha: "Será un partido duro e importante para ver sin nos clasificamos y vamos a dar lo mejor para sellar el pase a la siguiente fase", dijo el atacante que hoy viste la camiseta del Inter de Italia.