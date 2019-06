El secretario general de la CGT, Carlos Acuña, se refirió a la decisión de Pichetto de acompañar al presidente en la fórmula de Cambiemos: “La verdad es que no lo entiendo, me cayó muy mal”. Según su manera de ver, “Pichetto tendría que haberse ido a su casa”. Con todo, también consideró que teniendo en cuenta que a Pichetto se le terminaba el mandato como senador “habría que haberle dado otro lugar dentro del peronismo. El peronismo no tuvo la grandeza de tenerlo en cuenta”, en declaraciones a El Destape Radio. En lo electoral, Acuña se manifestó “muy contento con la unidad del peronismo”, advirtió que a él le “hubiese gustado que el presidente sea Massa pero se alió con Alberto Fernández y hay que aceptarlo. Apoyo a la fórmula Fernández-Fernández y estoy trabajando para que gane. Al igual que la CGT en general”.