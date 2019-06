Gabriela Michetti dio una entrevista televisiva en la que dejó su impronta. Al ser consultada sobre las responsabilidades del Gobierno ante una posible vuelta del kirchnerismo a la Casa Rosada, la vicepresidenta respondió que se trata de “un problema de la sociedad, un tema cultural”.

En la primera entrevista desde la difusión de la nueva fórmula presidencial, conformada por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, Michetti dijo que que la posible vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, ahora como vicepresidente, “no sólo atañe al Gobierno, sino también a la sociedad, si bien somos los principales responsables".

Para la número dos del Ejecutivo, “si perdemos no es sólo culpa nuestra, es un problema de la sociedad. Un tema cultural que cada persona tiene que cambiar dentro suyo”. Michetti ponderó que “hicimos grandes cambios, pero bueno, quedó tapado por el tema inflación”, un asunto que Macri había dicho que era “facilísimo resolver”, aunque su vice matizó: “Tampoco es todo culpa nuestra, es como una enfermedad muy rara en el siglo XXI.”

A su juicio, la solución “empieza por cada sector”, aun cuando Cambiemos hizo “cambios muy buenos, tapados por la cuestión cotidiana de la inflación”. Que la sociedad no lo entienda parece obedecer a otros motivos: “Hay un tema más profundo que las medidas económicas que hacemos y que no alcanzan”, estimó Michetti. “Si no alcanzan, ¿no tendremos que ver otras cuestiones culturales que le atañen más a la gente que a un gobierno?”, fue su justificación.

En otro pasaje de la entrevista con Viviana Canosa, emitido por Canal 9, Michetti alabó la designación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vice de su antiguo compañero de ruta. “Es la persona acertada, tiene mucha experiencia”.