Desde Santa Fe.

Hasta ayer, María Eugenia Bielsa no había recibido ningún llamado ni ofrecimiento político para ser candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, mientras -en medios de Santa Fe y Rosario y en redes sociales- legisladores, dirigentes y militantes peronistas expresaban su inquietud ante la posibilidad de que el armado electoral excluya a la ex vicegobernadora de la provincia. El plazo para oficializar la lista vence esta medianoche y ya hay nombres que suenan en los corrillos, entre ellos los del diputado y referente de La Cámpora, Marcos Cleri, que opera para lograr un tercer mandato en su banca en el Congreso y el ex candidato a intendente de Rosario, Roberto Sukerman, impulsado por Unidad Ciudadana que lidera el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

En las primarias del 28 de abril que ganó Omar Perotti, Bielsa sumó casi 250 mil votos, la interna potenció al peronismo que entre los dos candidatos logró 704 mil votos y aumentó a 745 mil en las generales del 16 de junio que consagraron al gobernador electo. "La actitud de María Eugenia Bielsa de competir en las primarias y luego de acompañar de verdad a la propuesta de Perotti tuvo mucho que ver en el resultado final", pasó la factura la diputada Silvina Frana, quien el 10 de diciembre volverá a la Legislatura.

El senador electo por Rosario Marcelo Lewandoswski advirtió que "si el peronismo quiere ganar" las legislativas del 27 de octubre, "debe llevar a Bielsa como diputada nacional". "Si hay una decisión inteligente, tienen que llamar a María Eugenia y ofrecerle el cargo de diputada nacional". Ella tiene que encabezar la lista. "Si hay un armado que quiera ser ganador, no creo que haya una candidata más potable que María Eugenia Bielsa".

"Si hay una decisión inteligente, tienen que llamar a María Eugenia y ofrecerle el cargo de diputada nacional", dijo Lewandowski.

Frana coincidió: "Bielsa debe ser candidata a diputada nacional" por el peronismo y sus aliados. "El espacio de María Eugenia Bielsa tendría que ser convocado a la lista nacional porque Santa Fe no fue igual que el resto de las provincias. En Santa Fe, el triunfo del justicialismo hizo cambiar el color político. En el resto de las provincias donde se ganó, se continuó con el oficialismo que estaba gobernando. Políticamente, es un dato muy fuerte". "La potencia de la interna y el acompañamiento concreto posterior posibilitaron ganar, pero no fue eso solo", dijo la legisladora.

El abogado Pablo Codarín, referente de Encuentro por Santa Fe, se sumó al pedido. "Bielsa debe encabezar la lista de diputadxs nacionales. Por su gran aporte a la unidad del peronismo y su posterior triunfo en las urnas. Para volver mejores, Bielsa tiene que ser candidata a diputada nacional", escribió. "Con Bielsa volvemos mejores".

En el mismo tono, la economista María Eva Bellini sorprendió con su propuesta "feministas en las listas": "Ya tengo candidata a diputada nacional. Se llama María Eugenia Bielsa, ex vicegobernadora, con 250 mil votos recién validados, una persona leal, de palabra, de convicciones firmes". Bellini integra el Centro de Estudios de Desarrollo Económico "Benjamín Hopenhyan" (Cedebh) que dirige el colega Diego Rubinzal. "Bielsa es seria y leal a la causa desde siempre", agregó la ex diputada nacional Elsa Combes.

Y el psicólogo Jorge Micozzi se sumó al clamor: "María Eugenia Bielsa es la mejor candidata para representarnos. ¡Fuerza!".