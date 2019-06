Favorita en la previa, Francia chocará este domingo en octavos de su Mundial con Brasil en Le Havre, pero no las tiene todas a favor frente a un histórico del fútbol femenino que cuenta con la leyenda Marta, la goleadora Cristiane y la sensación Debinha. "Estamos concentradas para jugar contra un grande, que es el caso, Brasil forma también parte de los favoritos de la Copa del Mundo", señaló la figura francesa Eugenie Le Sommer. Las sudamericanas no llegan a la cita en su mejor momento: terceras en su grupo de primera ronda, décimas en el ranking de FIFA, y con Marta entre algodones por un problema muscular. Del otro lado de esta llave, esperará en cuartos de final, en el Parque de los Príncipes, el gran dominador de fútbol femenino, Estados Unidos, a no ser que España dé el gran golpe el lunes en Reims. Mientras tanto, en el otro encuentro del domingo, Inglaterra (nueve puntos en la primera fase) y Camerún (3) se medirán en Valenciennes con la certeza de que en cuartos espera Noruega, que el sábado se impuso por penales a Australia tras igualar 1-1 (además, Alemania goleó por 3-0 a Nigeria).

INGLATERRA-CAMERUN

Estadio: Valenciennes.

Hora: 12.30.

BRASIL-FRANCIA

Estadio: Le Havre.

Hora: 16.00.