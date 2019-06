Luego de la derrota frente a Colombia (2-0) y el empate ante Paraguay (1-1), la Selección Argentina se enfrenta con Qatar por la tercera fecha del Grupo B buscando su clasificación a los cuartos de final. En caso de ganar por cualquier resultado se asegurará un lugar en la próxima ronda como mejor tercero, pero si gana y Paraguay empata o pierde con Colombia -está ganando parcialmente Colombia 1-0- se aseguraría la segunda posición y en cuartos se mediría con Venezuela.



Arrancó bien la Argentina, tocando rápido la pelota por el frente de ataque. En los primeros dos minutos, Messi y Lautaro Martínez avisaron con dos remates que se fueron apenas por arriba del travesaño del arco de Al Sheeb. Y 30 segundos más tarde, Lautaro abrió la cuenta con un zurdazo que se metió contra el palo izquierdo de Al Sheeb, tras una mala salida del defensor Al Rawi desde el fondo.

Loading tweet ...

Pasado el primer cuarto de hora, los qataríes dieron un par de muestras de su vocación ofensiva, aprovechando los espacios que el equipo argentino dejaba detrás de la línea de sus volantes, pero la respuesta de la defensa argentina fue buena, sobre todo por el lado de Foyth.

Sobre el final de la primera etapa, Argentina sumó dos chances claras como para estirar la ventaja: un tiro libro de Paredes que cabeceó desviado Otamendi, y la otra, un cabezazo de Martínez que tapó el arquero y que Agüero no pudo aprovechar después tras el rebote.

Loading tweet ...

Lo que quedó claro al cabo de la primera mitad es que la Selección no se puede relajar, porque en la réplica de esa jugada, con toques cortos y precisos, los qataríes hilvanaron una gran jugada ofensiva que no fue gol sólo porque Al Haydos no llegó a conectar el último toque, ya sobre el arco de Armani.

Y en la última de la etapa, Al Rawi, con un tiro libre que atravesó la barrera entre Lo Celso y Paredes, estrelló la pelota contra el palo izquierdo de Armani, que pareció sorprenderse con el momento del disparo.







1 ARGENTINA: Armani; Saravia, Foyth, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Agüero, L. Martínez. DT: Lionel Scaloni.



0 QATAR: Al Sheeb; Correia, Al Rawi, Salman, Khoukhi, Boudiaf; Hatem, Al Haydos, Al Hajri; -Al-Moez Ali, Afif. DT: Felix Sánchez.

Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre. Arbitro: Julio Bascuñán (Chile). Goles: 3m L. Martínez (A),