* "Muy malas". Así calificó a las canchas brasileñas el capitán de la Selección, Lionel Messi, a la hora de explicar por qué la mejor oportunidad que tuvo para convertir en el partido ante Qatar envió la pelota a la tribuna. "Me pica el balón antes. Todas las canchas donde jugamos son muy malas, es muy difícil jugar así", lamentó el astro rosarino, en coincidencia con su técnico Lionel Scaloni, que también lo hizo en conferencia de prensa.

* Arroró mi VAR. El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, cree que en la Copa América de Brasil al público no le gustó el uso del VAR y reveló que durante el encuentro ante Paraguay las decisiones tomadas por los árbitros por el uso de la tecnología le causaron confusión. "El VAR es un niño y hay que dejarlo aprender a andar, apoyarlo mucho porque lo que está en juego es la credibilidad del fútbol", aseguró el técnico portugués, tras apuntar que a instancias del videoarbitraje el peruano Víctor Carrillo anuló un gol a Colombia, cuando ya ganaba por 1-0, y en los minutos finales no sancionó un penal a favor de los cafeteros.



* Chau, Renato. El seleccionador de Ecuador, Hernán 'Bolillo' Gómez, dijo que en los estudios médicos que le realizaron al extremo Renato Ibarra, que se retiró de la Copa América, no salió "nada". "Renato tenía un dolor, pero me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar", sostuvo Gómez.

* Dos y medio. El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, dijo que tiene "fe" en clasificar a los cuartos de final de la Copa América, aunque eso dependerá del resultado del partido que jugarán este lunes Japón y Ecuador. "Será un premio a los dos partidos y medio buenos que hemos jugado en el torneo. "Fracaso es no intentar y Paraguay lo ha dado todo", explicó el entrenador argentino tras caer 1-0 ante Colombia en Salvador.



* 8 cañoneros. Darwin Machís (Venezuela), Everton y Philippe Coutinho (Brasil), Eduardo Vargas y Alexis Sánchez (Chile), Luis Suárez (Uruguay), Koji Miyoshi (Japón) y Duván Zapata (Colombia) son los ocho goleadores de la Copa América, todos con dos tantos cada uno, de los 43 convertidos hasta ahora en Brasil 2019. Arturo Mina (Ecuador) marcó el único gol en contra, en tanto Radamel Falcao García (Colombia) y Oscar "Tacuara" Cardozo (Paraguay) son los artilleros que aún mantienen la pólvora mojada en el torneo.







