* 24 de junio. Día marcado a fuego en el calendario argentino, dado que no sólo fue el cumpleaños de Lionel Messi (32): también lo fue de Juan Román Riquelme (41) y hasta del guitarrista Luis Salinas (60). Por si fuera poco, los ya fallecidos Juan Manuel Fangio (ídolo máximo del automovilismo local) y hasta el escritor Ernesto Sabato nacieron en la fecha de marras, que también recuerda el día que murieron dos cantantes populares: Carlos Gardel y el cuartetero Rodrigo.

* Guerrero de pie. "No siento decepción porque el fútbol te da revancha", asumió el delantero y capitán de Perú, Paolo Guerrero, quien negó que haya problemas en el plantel y deseó enfrentar a Chile en los cuartos de final de la Copa América, tras la dura derrota del último sábado ante Brasil por 5-0. "Es horrible lo que está saliendo. El grupo está fuerte, no hay ningún problema y nos duele que se hablen esas cosas", manifestó el goleador de Internacional de Porto Alegre. Por otra parte, el equipo que dirige Ricardo Gareca sufrió la baja del delantero Jefferson Farfán por una lesión en la rodilla izquierda, por lo que el jugador de Lokomotiv Moscú se perderá lo que resta de la Copa América.

* Ney da que hablar. "La ausencia de un jugador decisivo como Neymar es una pérdida muy grande", sostuvo Edmílson, ex defensor de la Canarinha. Marcos Assunçao, quien se retiró del fútbol hace dos años, apuntó que el astro "es el mejor jugador de la selección brasileña y uno de los mejores del mundo, pero tiene que pensar sólo en jugar y hacer lo que mejor sabe. Ya no es un niño, es un hombre que juega bien al fútbol, entonces tiene que hacer lo que mejor se le da. Jugando volverá la alegría y volverá a estar bien consigo mismo", dijo el ex volante sobre el lesionado jugador del PSG, que se enfrenta también a problemas con la Justicia por las acusaciones de violación, mientras se disparan los rumores sobre su inminente salida del campeón de Francia.

* Sostiene Zamorano. "El uso del VAR no me ha gustado para nada, los árbitros tardan mucho en tomar decisiones y eso le quita a la continuidad al partido", dijo el ex futbolista chileno Iván Zamorano. Quien fuera goleador de la Liga española con Real Madrid en la temporada 1994-1995 consideró "gratas sorpresas" de la Copa América las dos selecciones invitadas este año, Catar y Japón, afirmó que esperaba "más de Bolivia", confía "en el nivel de Chile" y anunció que "el 9 goleador de área está en extinción". "Lionel Messi no es 9, Cristiano Ronaldo no es 9. Yo creo que el único que está quedando en ese aspecto es Radamel Falcao García", declaró el ex goleador chileno sobre el delantero cafetero, quien curiosamente aún no convirtió goles en Brasil 2019.