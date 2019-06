Dos cajas fuertes saqueadas y la cámara de seguridad apuntando hacia abajo. Ese fue el panorama que la encargada del salón de fiestas infantiles Neverland encontró el domingo por la mañana en la sucursal ubicada en el shopping El Portal, de barrio Arroyito (foto). Según la encargada, al llegar a la oficina notó que no había dinero en ninguna de las dos cajas fuertes. Pero no había signos de un escruche violento en el local. "Las cajas fuertes no estaban violentadas, la cortina de la ventana del local estaba levantada, e incluso había una silla cerca de la cámara de seguridad que tenía huellas de pisadas y dicha cámara apuntaba hacia abajo", confió un pesquisa. El fiscal en turno, Aníbal Vescovo, ordenó entonces que personal de Policía de Investigaciones peritara toda cámara de seguridad que pueda haber tomado un rastro del intruso que, según dijeron desde la empresa, se alzó con 260 mil pesos.