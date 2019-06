Las Madres que se Plantan recibieron el pasado viernes un duro revés en su lucha: La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la medida cautelar otorgada por la jueza de primera instancia, Sylvia Aramberri, que favorecía a un grupo de mujeres que se vale de aceite de cannabis para estabilizar la salud de sus hijos. Avisan que seguirán en la lucha y llegarán hasta la Corte Suprema.

El "permiso" que tenían hasta el viernes pasado ya no corre. "Nos dieron una alegría y ahora volvemos a donde estábamos antes. Estamos desamparadas en el sentido de que no hay ninguna ley que nos proteja. Nos pueden juzgar y castigar como si fuéramos narcotraficantes, con ese parámetro", lamentó Natalia Mola, una de las referentes del grupo de madres que encontró en el aceite una solución para la salud de su hijo, que no respondía a los tratamientos tradicionales que ofrecen hospitales y sanatorios.

A entender de las Madres que se Plantan, el fallo está lleno de puntos grises. "Desconoce que los aceites son analizados por la Facultad de Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario, de modo que se sabe perfectamente qué es lo que se está tomando en cada caso. Desconoce que hay un seguimiento profesional de cada niño y niña a través de Aupac, asociación que acompaña a las mamás desde el comienzo de este proceso y desconoce que hay un dictamen favorable de la Defensora de Menores de la justicia federal", explicó la abogada del grupo, Jesica Pellegrini. Mola, por su parte, fue clara en su reclamo. "Estamos pidiendo el derecho a la salud", dijo en diálogo con radio Sí 98.9.