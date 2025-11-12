Omitir para ir al contenido principal
Sesiona hoy la Comisión de Acuerdos de Legislatura

Hora de examen y de sanciones en la Justicia

Empiezan el análisis de los pliegos que envió Pullaro para designar 7 jueces y 2 fiscales. Además, las denuncias contra 3 fiscales

Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe analiza pliegos y sanciones. (Prensa Senado de Santa Fe)