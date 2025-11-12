Omitir para ir al contenido principal
Documento del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

📰Iglesias preocupadas por las armas

Expresaron su “profundo repudio” ante la decisión del Gobierno de habilitar un régimen para que los civiles puedan adquirir armas de guerra

armas de guerra civiles
Civiles con armas de guerra El texto ecuménico califica de “paso siniestro” la decisión del Gobierno. (archivo)

