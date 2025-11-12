Omitir para ir al contenido principal
Documento del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
📰Iglesias preocupadas por las armas
Expresaron su “profundo repudio” ante la decisión del Gobierno de habilitar un régimen para que los civiles puedan adquirir armas de guerra
12 de noviembre de 2025 - 0:37
Civiles con armas de guerra
El texto ecuménico califica de “paso siniestro” la decisión del Gobierno.
(archivo)
