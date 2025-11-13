Omitir para ir al contenido principal
Un fallo de la Corte despierta dudas sobre el avance de los juicios
Derechos humanos: ¿cómo siguen las causas de lesa humanidad?
La fiscal Ana Oberlin, auxiliar en este tipo de casos, criticó la decisión de la Corte Suprema y aseguró que “va en contra de la doctrina consolidada”.
14 de noviembre de 2025 - 1:46
Temas en esta nota:
Derechos Humanos
Lesa Humanidad
Corte Suprema
Audio