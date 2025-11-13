Omitir para ir al contenido principal
El municipio inauguró la Tecnoteca, una obra del Tricentenario

Una fábrica del futuro abre sus puertas

Se trata de una escuela de tecnología y oficios digitales dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años, que funcionará en el Galpón 13. Formación y salida laboral.

Pablo Javkin inauguró la Tecnoteca El intendente Pablo Javkin inauguró la Tecnoteca. (Silvio Moriconi (Prensa Municipalidad de Rosario). )

