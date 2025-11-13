Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario12
El municipio inauguró la Tecnoteca, una obra del Tricentenario
Una fábrica del futuro abre sus puertas
Se trata de una escuela de tecnología y oficios digitales dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años, que funcionará en el Galpón 13. Formación y salida laboral.
13 de noviembre de 2025 - 3:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Pablo Javkin inauguró la Tecnoteca
El intendente Pablo Javkin inauguró la Tecnoteca.
(Silvio Moriconi (Prensa Municipalidad de Rosario). )
Temas en esta nota:
Rosario