Rosario12
Acuerdo con la oposición para regular la ley de seguridad privada
Algunos límites al negocio de la seguridad
El Senado metió cambios y giró a Diputados la ley que regula agencias de vigilancia y monitoreo de alarmas. Quieren evitar falsas alertas que saturan el 911
14 de noviembre de 2025 - 3:10
Senado de la provincia de Santa Fe
La sesión del jueves en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.
(Prensa Senado de Santa Fe)