Acuerdo con la oposición para regular la ley de seguridad privada

Algunos límites al negocio de la seguridad

El Senado metió cambios y giró a Diputados la ley que regula agencias de vigilancia y monitoreo de alarmas. Quieren evitar falsas alertas que saturan el 911

Senado de la provincia de Santa Fe La sesión del jueves en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. (Prensa Senado de Santa Fe)