Orquesta Utópica

Orquesta Utópica presenta la última edición del ciclo “Encuentros Utópicos” junto a la reconocida cantautora Flor Bobadilla Oliva, en una noche para disfrutar de los diferentes géneros y vertientes de la música popular argentina, que invita al encuentro y a compartir. Las entradas anticipadas están a la venta en ticketsforlovers.com y en la boletería del CCA. A las 21, en el Centro Cultural Atlas, Mitre 645.

(Gentileza -)