Fran Cassinese Parisi fue el mejor promedio de la UNR
Con honores más allá de la norma
Licenciada en física con una calificación de 9,85, esta investigadora es la primera persona trans con ese reconocimiento.
14 de noviembre de 2025 - 3:10
Mejores promedios 2024 Universidad NAcional de Rosario
La Licenciada en Física Fran Cassinese Parisi es la egresada con mejor promedio de la Universidad Nacional de Rosario.
(Karen Roeschlin / Prensa UNR)