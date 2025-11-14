Omitir para ir al contenido principal
Fran Cassinese Parisi fue el mejor promedio de la UNR

Con honores más allá de la norma

Licenciada en física con una calificación de 9,85, esta investigadora es la primera persona trans con ese reconocimiento.

Mejores promedios 2024 Universidad NAcional de Rosario La Licenciada en Física Fran Cassinese Parisi es la egresada con mejor promedio de la Universidad Nacional de Rosario. (Karen Roeschlin / Prensa UNR)