El plantel de Newell's levantó el paro por los sueldos impagos

El gremio de jugadores marcó la cancha leprosa

La presencia de delegados de FAA desactivó el conflicto con el plantel y obligó a Astore a pagar los sueldos de agosto, con cheques que vencen en diciembre.

Plantel de Newells entrena Salcedo, Espinola y González en un entrenamiento de Newell's. (Prensa CANOB)