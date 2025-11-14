Omitir para ir al contenido principal
El plantel de Newell's levantó el paro por los sueldos impagos
El gremio de jugadores marcó la cancha leprosa
La presencia de delegados de FAA desactivó el conflicto con el plantel y obligó a Astore a pagar los sueldos de agosto, con cheques que vencen en diciembre.
14 de noviembre de 2025 - 3:07
Plantel de Newells entrena
Salcedo, Espinola y González en un entrenamiento de Newell's.
(Prensa CANOB)