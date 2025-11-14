Omitir para ir al contenido principal
Las aristas del caso de violencia contra Sheinbaum
Hasta una presidenta sufre acoso
En una sociedad marcada por la violencia estructural contra las mujeres, el episodio que vivió Claudia Sheinbaum, expuso con contundencia que el machismo no reconoce investiduras ni cargos públicos.
Marina Bruzzese
14 de noviembre de 2025 - 3:11
Claudia Sheinbaum
Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres de nuestro país?, se preguntó Sheinbaum.
(CARL DE SOUZA/AFP)
