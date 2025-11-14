Omitir para ir al contenido principal
Las aristas del caso de violencia contra Sheinbaum

Hasta una presidenta sufre acoso

En una sociedad marcada por la violencia estructural contra las mujeres, el episodio que vivió Claudia Sheinbaum, expuso con contundencia que el machismo no reconoce investiduras ni cargos públicos.

Marina Bruzzese
Claudia Sheinbaum Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres de nuestro país?, se preguntó Sheinbaum. (CARL DE SOUZA/AFP)

