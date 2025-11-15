Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario12

"La prevención del cáncer también es cosa de hombres"

Hay caminata celeste en Rosario

Este domingo, desde las 9 en la Calle Recreativa, se realizará la actividad para concientizar sobre el cáncer de próstata y promover los controles en varones.

Caminata celeste La caminata celeste para prevenir el cáncer de próstata se realiza por primera vez en Rosario el 16 de noviembre de 2025. (Gentileza -)